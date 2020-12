Melissa Damilia: So hielt sie ihre Beziehung mit Leander geheim!

Die Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von ,,Die Bachelorette” sind seit mehreren Wochen schon beendet. Seitdem musste Melissa ihre Beziehung geheim halten. Immerhin will sie ja niemand über Social Media oder auch in der Öffentlichkeit spoilern. Doch wie hat sie das eigentlich gemacht und sind die beiden immer noch ein glückliches Paar?

Zwanzig Single-Boys kämpften um Melissa Damilias Herz. Doch nur einer konnte am Ende ihr Herz erreichen. Leander Sacher bekam in der Kuppelshow die letzte Rose. Aber sind die beiden eigentlich noch zusammen? Und wie hält man eine solche Beziehung geheim?

Sind die beiden noch ein Paar?

“Du hast die letzte Rose am ersten Abend bekommen und jetzt hat die letzte Rose eine ganz andere Bedeutung bekommen. Leander, ich habe mich in dich und deine Art verliebt. Und möchte dich fragen, möchtest du die letzte Rose annehmen?” Mit diesen Worten fragte Melissa, ob Leander die letzte Rose annehmen wollte. Der 23-Jährige überlegte keine Sekunde und sagte überglücklich “Ja”. Das ist schon ein paar Wochen her. Seitdem sind die beiden ein Paar – auch heute noch. Hier erfährst du mehr darüber.

So versteckten Melissa und Leander die Beziehung

Die Dreharbeiten von “Die Bachelorette” lagen schon mehrere Monate zurück. Bis zum Finale bei RTL musste die Beziehung jedoch geheim bleiben. Natürlich ist es nicht einfach, als Promi eine Beziehung zu verstecken. Vor allem, wenn man noch “Bachelorette” ist und alle gespannt auf das Finale warten. Genau deshalb mussten Melissa und Leander einige Tricks anwenden, damit nichts auffliegt. Beim großen Wiedersehen spricht die Rosenkavallierin mit Frauke Ludowig über ihre Tricksereien.

So mussten sich die beiden beispielsweise immer vermummen. Entweder nutzten sie Mützen oder Masken. Doch das war noch nicht alles. Die beiden konnten sich nämlich nicht so einfach treffen, ohne enttarnt zu werden. So hatten sie eine besondere Taktik. "Ich habe mein Auto immer einen Ort weiter geparkt und dort hat er mich dann abgeholt", verriet die 25-Jährige. Natürlich sind die beiden jetzt überglücklich, dass es raus ist und sie ihren normalen Alltag leben können.