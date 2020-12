Melissa Damilia: Schwanger? Die Bachelorette meldet sich zu Wort!

Nach einigen Start-Schwierigkeiten hat Melissa Damilia mit Leander Sacher bei “Die Bachelorette” ihre große Liebe gefunden. Immer wieder gab es Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft – aber wartet die Beauty tatsächlich ein Kind? Nun hat sich die Rosenlady zu Wort gemeldet.

Zwar hatten Melissa und Leander zunächst einige Probleme – aber Date für Date konnte der Single-Boy bei der Beauty punkten. Schließlich hat er es dann auch ins Finale geschafft und die letzte Rose ergattert. Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück – beim großen Wiedersehen haben die beiden bestätigt, dass sie noch immer ein Paar sind.

Ziehen Melissa und Leander zusammen?

Die Beziehung mussten die beiden bis zum Finale verstecken – das war nicht immer ganz einfach für Melissa Damilia mit Leander Sacher. Immerhin: Die Situation wurde aufgrund des Lockdowns ins Deutschland etwas vereinfacht, wo man eh nicht wirklich raus konnte. Die beiden wurden bei RTL auch gefragt, ob sie denn zusammenziehen wollen: “Wir haben natürlich über das Thema schon gesprochen, meint der 23-Jährige.

So sieht es mit Nachwuchs aus

Die Wohnung ist das eine – aber wie sieht es dann mit der Familienplanung aus? Bei einem Interview zeigte sich Melissa Damilia mit einer verdächtigen Wölbung am Bauch. Sofort vermuteten die User, dass sie ein Kind erwarten könnte – aber ist sie denn tatsächlich schwanger? Die Rosenlady meldet sich bei Instagram nun selbst zu Wort. “Das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gelesen, und ich denke mir so: Nein. Ich stand vielleicht ein bisschen unvorteilhaft. Vielleicht hat mich das Kleid ein bisschen dicker wirken lassen”, heißt es in einem Statement. Die beiden werden also keine Eltern – mit den Gerüchten hat sie damit definitiv aufgeräumt. Doch was nicht ist, kann ja vielleicht irgendwann noch werden – doch nun wollen sie in jedem Fall erstmal die Zeit zu zweit genießen… Die kompletten Folgen von “Die Bachelorette” kannst du bei TVNOW anschauen. Schon gelesen? Melissa Damilia: So hielt sie ihre Beziehung mit Leander geheim!