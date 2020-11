Nach Niederlage: Liebes-Aus bei Donald und Melania Trump?

Wird sich Melania Trump nach der verlorenen Präsidentschaftswahl ihres Mannes Donald Trump nun scheiden lassen? Nach der Meinung einer Expertin wäre es nämlich nur noch eine formale Sache.

Seit letztem Wochenende ist es offiziell: Donald Trump wurde durch Joe Biden abgelöst. Er wird der 46. Präsident der USA. Nachdem Donald Trump noch immer noch nicht vom Thron loslassen möchte, richten sich natürlich viele Augen auf ihn – und seine Frau Melania Trump. Schon seit September gibt es Trennungsgerüchte, nach der verlorenen Wahl von Donald Trump wurden sie noch viel größer. Aber was steckt wirklich dahinter?

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020