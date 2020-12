Melania Trump: Fieser Spott gegen die First Lady!

Donald Trump wurde im November als US-Präsident abgewählt. Sein Herausforderer Joe Biden konnte die US-Wahl für sich entscheiden und wird im Januar sein Amt antreten. Dann endet nicht nur für Donald, sondern auch für Melania Trump die Zeit im Weißen Haus.

Die First Lady hat es sich aber dennoch nicht nehmen lassen, das Weiße Haus nochmal richtig mit Weihnachtsdeko zu schmücken. Bevor sie und Donald Trump im Januar ausziehen müssen, verwandelte die Firstlady das Weiße Haus in eine echte Winterlandschaft mit vielen Tannenbäumen und Lichtern.

User machen sich über Weihnachtsdeko lustig

Beim Kurznachrichtendienst Twitter postete Melania Trump ein Video und wollte die Weihnachtsdeko im Weißen Haus präsentieren. Doch ein Detail ist den Usern im Netz sofort aufgefallen: Die Sträucher im Flur waren in ziemlich merkwürdigen Gefäße untergebracht – diese sahen wie Urnen aus. AUTSCH! “Sieht aus, als würde Melania einen Gang mit schwarzen Graburnen entlangschreiten. Angemessen würde ich sagen” oder “Das gleicht einem Bestattungsinstitut” heißt es in den Kommentaren. Zwar wurde sie deshalb im Netz verspottet – aber: Insgesamt finden die meisten User und vor allem auch die US-Medien die Weihnachtsdeko im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich besser.

Die Weihnachtsdeko im Weißen Haus hat es übrigens in sich. Dort stehen nämlich satte 62 Weihnachtsbäume. Übrigens: Seit 1961 ist es Aufgabe der First Lady, das Weiße Haus zu schmücken. Melania Trump war sonst für ihren außergewöhnlichen Stil des Weihnachtsschmuckes bekannt – in diesem Jahr wurde mit grünen Nadelbäumen, rotem, goldenem und silbrigem Schmuck und weissem Licht eher alles traditionell gehalten. Im Jahr 2018 standen im Weißen Haus blutrote Bäume – im Netz sorgte das für viel Lacher. Im kommenden Jahr wird dann die neue First Lady Jill Biden das Weiße Haus schmücken und man darf gespannt sein, welches Stil ihre Weihnachtsdeko haben wird. Schon gelesen? Melania Trump: Das würde bei einer Scheidung passieren!