Meghan & Harry: RTL zeigt das Oprah-Interview!

Es ist das Interview, auf was die Welt gewartet: Prinz Harry und Meghan Markle! Das Gespräch wird auch im deutschen TV gezeigt. RTL hat sich dafür die Senderrechte gesichert und wird das Interview voller Länge ausstrahlen.

RTL und VOX haben sich die Senderechte an „CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY“ gesichert. RTL zeigt das Interview am Montag, den 8. März ab 15 Uhr im Rahmen eines dreistündigen „Exclusiv Spezials“. Bei VOX ist es ebenfalls in kompletter Länge ab 22.15 Uhr in einem “Prominent Spezial“ zu sehen. Das Interview zeigt Oprah Winfrey im intensiven und vertrauten Gespräch mit Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex.

Darüber sprechen Meghan und Harry

Winfrey spricht mit Meghan, Herzogin von Sussex, in dem breitgefächerten Interview über unterschiedlichste Themen, angefangen von ihrem neuen Leben bei den Royals, über ihre Ehe und Mutterschaft bis hin zu ihrer Wohltätigkeitsarbeit und dem Umgang mit dem immensen öffentlichen Druck. Im weiteren Gespräch geht es dann im Beisein von Prinz Harry um den Umzug in die USA sowie die Hoffnungen und Träume für ihre wachsende Familie.

Das Special ist eine Produktion von Harpo Productions. Produzenten sind Terry Wood und Tara Montgomery, Koproduzent ist Brian Piotrowicz. Der internationale Vertrieb des Specials liegt bei der ViacomCBS Global Distribution Group. Die Erstausstrahlung der zweistündigen Sendung ist zur Primetime am Sonntag, den 7. März von 20 bis 22 Uhr (Eastern/Pacific Time) im CBS Television Network in den USA geplant.