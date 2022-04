Megapark Mallorca: Mickie Krause bei der Eröffnung dabei!

Es ist soweit: Die Party-Sause auf Mallorca startet wieder! Nach zwei Jahren eröffnet an diesem Donnerstag der Megapark auf der Insel. Zur Eröffnung wird unter anderem Mickie Krause dabei sein.

In den vergangenen zwei Jahren war es aufgrund der Corona-Pandemie ziemlich ruhig auf Mallorca – das wird sich nun in dieser Woche wieder ändern! Denn der Megapark öffnet am Donnerstag um 10 Uhr seine Pforten. Unter anderem wird Ballermann-Star Mickie Krause dabei sein – es handelt sich dabei um seinen ersten Auftritt seit der Krebs-Diagnose. „Endlich darf ich wieder da arbeiten, wo andere Urlaub machen. […] Nach quasi zwei Jahren Berufsverbot freue ich mich umso mehr, wieder meine Leidenschaft ausleben zu können und endlich wieder die Bühne zu rocken auf Mallorca“, sagte Mickie Krause kürzlich im Interview mit RTL.

Mickie Krause tritt wieder am Ballermann auf

Mickie Krause kündigte an, dass rund 40 Auftritte auf Mallorca geplant sind. Zwar ist er froh, endlich wieder auf der Bühne auftreten zu dürfen – gleichzeitig wird er sich aber etwas zurücknehmen. „Das wird mich noch mein Leben lang begleiten“, so der Sänger weiter. Der Ballermann-Sänger bekam die Diagnose während den Dreharbeiten zur TV-Show „Showtime of my life“, welche Krebsvorsorge thematisiert. Dennoch freut er sich nun, endlich wieder auf der Bühne im Megapark zu stehen. Der Sänger gehört zu den bekanntesten Künstlern des Partytempels.

So bereitet sich der Megapark auf die Eröffnung vor

Megapark-Geschäftsführer Gerry Arnsteiner hat sich in einem Interview ebenfalls zu Wort gemeldet und verriet, wie man sich auf die Eröffnung vorbereitet. Das ist wie ein Fußballspiel. Man bereitet sich vor, trainiert viel und ist fokussiert auf den Einsatz. Bei einem Großbetrieb, wie wir es sind, stehen die Mühlen nicht still. Im Direktionsteam arbeiten wir 365 Tage im Jahr, abzüglich von Urlaub. Es ist ein Irrglaube, dass wir im Winter die Füße still halten“, erklärt er in einem Interview mit dem Mallorca Magazin. Schon gelesen? Alle Openings: Das sind die wichtigsten Mallorca-Termine 2022!