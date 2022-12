Mega-Panne: RTL spoilert heimliche Dschungelcamp-Kandidatin!

Erst kürzlich hat RTL alle Kandidaten der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ bekanntgegeben. Nun hat der Sender jedoch versehentlich eine Ersatzkandidatin gespoilert.

Am 13. Januar 2023 geht es endlich wieder los: Dann startet nämlich die neue Staffel vom Dschungelcamp bei RTL. Unter anderem fliegen Luigi Birofio, Lucas Cordalis, Verena Kerth und Claudia Effenberg nach Australien. Dort müssen die Stars auch diesmal wieder zahlreiche Dschungelprüfungen mit Kakerlaken und anderen Tierchen absolvieren.

Ersatzkandidatin fürs Dschungelcamp durch TV-Panne enthüllt

Im Dschungelcamp sind auch immer Ersatzkandidaten dabei, falls einer der Promis eher freiwillig aufgeben sollte. Diese bleiben immer geheim – eigentlich. Denn RTL hat sich einen krassen Fauxpas geleistet. In der Morningshow „Punkt 7“ wollte der Sender einen Einspieler für die Influencerin Jolina Mennen zeigen. Doch dann kam es zu einer Panne: Stattdessen stieg aus der Limousine niemand geringeres als Melody Haase! Die Beauty gehört eigentlich nicht zu den offiziellen Teilnehmern der Staffel – es kann sich demnach nur um eine Ersatzkandidatin handeln.

Durch die Panne wurde also versehentlich die Ersatzkandidatin enthüllt. Weder der Sender noch Melody Haase haben sich bislang dazu geäußert. Das könnte aber durchaus gut zu ihr passen, denn derzeit startet die Beauty im Reality-TV ziemlich durch – so ist sie in den beide Formaten „The Real Life – #nofilter“ sowie „Swipe, Match, Love?“ zu sehen. Den Fehler hat RTL aber wohl bemerkt. Denn die Szene wurde bei RTL+ herausgeschnitten. Aber jedenfalls scheint die Produktion darauf vorbereitet zu sein, wenn einer der Kandidaten doch mal freiwillig aufgeben sollte… Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen hat sich zur Frau umoperieren lassen!