Mega-Event-Wochenende bei KUKKSI: DSDS-Finale und Megapark-Opening auf Mallorca

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Bei DSDS wird am Samstag der Gewinner der diesjährigen gekürt. Nur einigen Tag später steht das nächste Mega-Event an: Das Megapark-Opening auf Mallorca! KUKKSI und KUKKSI Mallorca berichten exklusiv vor Ort von beiden Events der Superlative.

Seit mehr als 10 Jahren berichtet KUKKSI aus dem Studio bei DSDS – und natürlich werden wir auch diesmal vor Ort sein, wenn Deutschlands neuer Superstar gekürt. . Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen, Harry Laffontien und Gianni Laffontien wollen Deutschlands neuer Superstar werden. Die vier Finalisten möchten am Samstag die einzigartige Chance nutzen noch einmal ihr Bestes geben, um Jury und Zuschauer von ihrem Talent zu überzeugen. DSDS ist immer für Überraschungen gut: Mit Gianni und Harry steht erstmals ein Brüderpaar im Finale. KUKKSI berichtet in Köln aus dem Studio, hat mit den Finalisten auch schon vorab gesprochen und wird über das Finale ausführlich berichten.

Megapark-Opening auf Mallorca

Nur wenige Stunden nach dem DSDS-Finale geht die Party-Sause! Dann jedoch nicht in Köln, sondern in Palma! Denn auf Mallorca steigt das große Megapark-Opening. Und darauf haben alle gewartet, denn schließlich gab es eine zweijährige Corona-Zwangspause. Die Künstler werden die Bühne in dem Party-Komplex zum Beben bringen. Hintergründe, Interviews und was sonst alles noch geht – KUKKSI Mallorca wird den gesamten Tag aus dem Megapark berichten.