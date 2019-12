Mega-Erfolg: Prince Charming kommt ins Free-TV!

Mit „Prince Charming“ ist die erste Kuppelshow für Schwule gestartet. Bisher lief die Show nur bei TVNOW. Doch das wird sich bald ändern: Die Sendung wird ins Free-TV geholt!

Das Datingformat lief bei TVNOW offenbar so erfolgreich, dass die Mediengruppe RTL Deutschland nun „Prince Charming“ auch ins Free-TV holen wird. VOX-Boss Sascha Schwingel kündigte an, dass die erste Staffel bald auf seinem Sender laufen wird. Schon zu Beginn von 2020 kommt der Erfolgs-Hit ins TV und soll dann nach 22 Uhr laufen. Unklar ist aber bisher, ob auch die zweite Staffel im Fernsehen gezeigt wird.

Das passierte zuletzt bei Prince Charming

Nach Wochen voller Höhen und Tiefen muss der Prince im großen Finale von „Prince Charming“ die Entscheidung treffen, wer die allerletzte Krawatte behalten darf. Mit wem kann Nicolas sich eine Zukunft vorstellen? Im Rennen sind noch Dominic und Lars, und die Gefühle sind auf allen Seiten extrem vorhanden. Und so geht es in den letzten Stunden vor der Entscheidung nochmal hoch her. Lars und Dominic schreiben jeder einen Brief an den Prince, in dem sie ihre intimsten Gedanken und starken Gefühle für ihn noch einmal zu Papier bringen.

Die beiden Finaldates lassen die Herzen der Männer ebenfalls höher schlagen: Nicolas überrascht Lars mit einem Übernachtungsdate auf einer edlen Yacht. Die beiden können kaum noch die Finger voneinander lassen und verbringen innige Momente miteinander.

Dominic und der Prince fliegen mit einem Helikopter zu einer romantischen Hochzeits-Location. Die Funken sprühen zwischen den Männern. Dominic macht dem Prince eine Liebesbekundung nach der anderen und ist sich der Connection zwischen ihnen beiden sicher.