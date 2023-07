McDonald’s kündigt Burger-Änderungen an – erstmals seit 50 Jahren!

Einigen Kunden ist es bereits aufgefallen: Der Cheeseburger bei McDonald’s ist etwas kleiner geworden – der Preis mit 1,99 Euro ist dagegen so hoch wie nie! Nun ist klar: Die Rezeptur des Burger-Klassikers soll sich ändern.

Die Fast-Food-Kette will ihre Burger erneuern. Der Cheeseburger, Hamburger & Co. sind bei McDonald’s sehr beliebt. Einige Burger sind etwas kleiner geworden – das betrifft vor allem den Cheeseburger. Nach über 50 Jahren will das Unternehmen jetzt die Rezeptur ändern.

McDonald’s ändert Rezeptur von Burgern

„Wir wollen unsere Klassiker neu denken“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens in der Bild-Zeitung mit. Die neue Rezeptur soll zur Geschmacksverfeinerung beitragen. Zwar sei der Burger zwar etwas kleiner geworden – aber von der Größe her höher. „Wir setzen aktuell für einige Burger u. a. neue Buns ein. Diese sind vom Umfang her zwar kleiner, aber gleichzeitig etwas höher – wodurch der Burger tatsächlich in Summe die gleiche Größe aufweist“, teilte McDonald’s weiter mit. Zwar werde das Brötchen etwas kleiner, das Fleisch behält jedoch die Größe.

Generell sind von den Änderungen nur die Buns betroffen, aber nicht die Patties. Künftig gebe es also kleinere Brötchen – aber sinken dadurch auch die Preise? Das sei laut der Sprecherin eine Entscheidungsfreiheit der Filialen – auch deshalb, weil der Fast-Food-Riese nach dem Franchisesystem arbeitet. Jedoch gebe McDonald’s „unverbindliche Preisempfehlungen ab“, heißt es in einem Statement. Der Cheeseburger kostete vor rund 10 Jahren noch einen Euro – mittlerweile wird mit 1,99 Euro beinahe das doppelte fällig. Der Hamburger liegt derzeit bei 1,79 Euro.