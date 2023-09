Max Suhr: Seine Mutter meldet sich erstmals zu Wort!

Claudia Obert und Max Suhr sind ein ungewöhnliches Paar. Die beiden mischen das „Sommerhaus der Stars“ derzeit ordentlich auf und lassen nichts anbrennen. Jetzt meldet sich erstmals die Mutter von Max Suhr zu Wort und verrät, was sie von der Beziehung hält.

Das Paar sorgte immer wieder für Schlagzeilen und auch im „Sommerhaus der Stars“ polarisieren die beiden. Susanne Suhr ist die Mutter von Max und älter als Claudia Obert. Sie wünscht sich für ihren Sohn nur das Beste und ist zufrieden, wenn Max Suhr glücklich ist – und das ist er mit Claudia Obert definitiv und steht der Beziehung nicht im Weg.

Die Mutter von Max Suhr spricht Klartext

„Also für mich war es total okay, weil ich bin weltoffen“, erklärt Susanne Suhr im Interview mit RTL. „Sie ergänzen sich und das ist für mich wichtig“, sagt sie weiter. Susanne Suhr hat also kein Problem mit der ungewöhnlichen Beziehung zwischen ihrem Sohn und Claudia Obert. Die Unternehmerin hat mit der Mutter von ihrem Freund sogar eine enge Bindung. Denn Claudia Obert habe Susanne Suhr einen Job in ihrem Laden angeboten und hat sie hat „Ja“ gesagt.

Claudia Obert äußert sich zum Sex-Skandal

Direkt beim Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ sorgten Claudia Obert und Max Suhr mit Sex-Trockenübungen für einen Eklat. Dazu hat sich die Unternehmerin jetzt gemeldet. „Hi Fans des Sommerhauses. Jeder Unfug findet eine, die ihn macht. Claudia sieht das Leben als Spielplatz: hat das große Glück, weder mit ihrem Alter (61) noch mit ihrem Geschlecht jemals ein Problem zu haben“, schrieb Claudia Obert bei Instagram. An Zurückhaltung wird es wohl auch in den kommenden Folgen der Realityshow nicht mangeln. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die zweite Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!

QUELLE: RTL, Instagram, prisma.de