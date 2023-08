Maurice Gajda: Erstes Statement nach Tweet-Skandal!

Maurice Gajda wurde bei RTL fristlos gefeuert. Der Grund: Der Reporter soll einen Fake-Tweet von Frauke Petry veröffentlicht haben. In einem ersten Statement äußert sich jetzt der Reporter zu den Vorwürfen.

In dem RTL-Magazin „Explosiv“ soll Maurice Gajda einen Tweet von Politikerin Frauke Petry gefälscht haben. Der Reporter hat sich jetzt bei Instagram in einem langen Statement zu Wort gemeldet. Dass der Tweet tatsächlich gefälscht war, räumt er nicht ein. Jedoch gibt er „handwerkliche Fehler“ zu. „Habe ich, in dem Fall, gravierende handwerkliche Fehler gemacht? Ja, das habe ich“, schreibt Maurice Gajda bei Instagram.

Weiter schreibt der 40-Jährige: „Ich muss die Konsequenzen meiner Handlungen tragen und das werde ich auch.“ Er pocht jedoch darauf, dass es den Tweet der Politikerin gegeben habe. „Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Ich kann sie nicht erbringen, deshalb habe ich eine Unterlassungserklärung abgegeben“, heißt es in dem Statement weiter.

Dann entschuldigt sich Maurice Gajda bei RTL. „Ich war bis zu diesem Vorfall, und bin es immer noch, ein engagierter leidenschaftlicher Journalist und Mensch! (…) Wer noch nie in seinem Leben einen Fehler begangen hat, werfe den ersten Stein!“, so der „Explosiv“-Moderator. RTL News will nun weitere Beiträge von Maurice Gajda prüfen. Das Filmmaterial einer Vietnamreise soll nicht mehr ausgestrahlt werden, wie der Spiegel schreibt.

RTL entschuldigt sich bei Frauke Petry

Frauke Petry schrieb zu dem Fake-Tweet beim Kurznachrichtendienst X (Früher Twitter): „Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert RTL hier eindrucksvoll. Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake.“ Nach den Fake-Vorwürfen hat RTL die Zusammenarbeit mit Maurice Gajda fristlos beendet und sich bei Frauke Petry entschuldigt. „Wir entschuldigen uns bei Frau Dr. Petry. Wir haben Maurice Gajda als engagierten und leidenschaftlichen Reporter kennengelernt. In diesem Fall gibt es aber zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht“, teilte RTL News mit. Schon gelesen? Mit sofortiger Wirkung: RTL schmeißt Moderator raus!