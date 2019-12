Matthias Höhn & Jenefer Riili: Riesige Sorge um Milan!

Jenefer Riili und ihr TV-Kollege Matthias Höhn wurden im Jahr 2018 erstmals Eltern und genießen ihr Familien-Glück in vollen Zügen. Doch das Paar macht sich nun große Sorgen um Milan: Ihren Sprössling geht es alles andere als gut.

Die beiden verbringen jede freie Minute mit Milan. Die ehemaligen Stars aus „Berlin – Tag & Nacht“ teilen immer wieder besondere Schnappschüsse mit dem Kleinen und lassen die Fans an ihrem Alltag teilhaben. Doch Milan scheint es derzeit extrem schlecht zu gehen.

Milan ist gesundheitlich angeschlagen

„Momentan herrscht bei uns leider nichts anderes als Sorge Leute“, schreibt Matthias Höhn bei Instagram. „Milan ist jetzt den siebten Tag in Folge nicht fieberfrei, trotz Medikamenten, Antibiotikum und allen Mitteln die uns bisher 4 verschiedene Ärzte mitgegeben haben“, setzt Matze sein Statement fort.

Matthias und Jenefer sind ratlos

„Wir wissen wirklich nicht mehr was wir machen sollen, was ist richtig und was ist falsch? Geht man wieder zum Arzt oder bekommt man das gleiche gesagt wie bisher auch? Wie ich schon in meiner Story gesagt habe, tut es mir leid, dass momentan nichts anderes von mir kommt als solche Nachrichten aber ich hab keinen Kopf für andere Dinge“, schreibt er weiter. Zuletzt bedankt er sich bei seiner Community für die unzähligen Nachrichten und die Unterstützung.