Maskenpflicht & Sperrstunde: Das sind die neuen Corona-Regeln!

Seit einigen Monaten gibt es die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und mittlerweile gehört das kleine Stück Stoff genauso zum Alltag dazu wie Handy, Schlüssel und Portmonee. Bis dato musste der Mund-Nasen-Schutz aber selten im Freien getragen werden – das ändert sich jetzt!

Für alle Risikogebiete in Deutschland gibt es jetzt neue Regelungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bürgermeister von insgesamt elf Großstädten haben sich zusammengesetzt, um Maßnahmen zu besprechen. Alle Metropolen gehören zu den am stärksten betroffenen Regionen – jetzt wird die Maskenpflicht ausgeweitet.

Maske muss teilweise auch im Freien getragen werden

Die Rate der Neuinfektionen steigt seit einigen Tagen wieder stark an – aktuell erkranken 4000 Menschen täglich an Covid-19. Natürlich versucht die Bundesregierung dem entgegenzuwirken und beschließt nun neue Maßnahmen im Kampf gegen das neuartigen Virus. Dazu zählt nun auch, dass in den Risikogebieten eine Maske im Freien getragen werden muss, wenn der Mindestabstand nicht gegeben ist – das trifft vor allem auf großen Plätzen zu. Um die jeweiligen Behörden zu entlasten soll die Möglichkeit bestehen, dass die Städte einen Amtshilfeantrag stellen. In diesem bittet die Stadt dann die Bundeswehr um personelle Hilfe. Mehr als 15.000 Soldaten und Soldatinnen sind für diese Eventualität auf Abruf. Vor allem sollen sie in den Großstädten für die Einhaltung der erweiterten Maskenpflicht sorgen.

In Berlin gilt eine Sperrstunde

In einigen Städten filt außerdem eine Sperrstunde wie beispielsweise in Berlin. In der Party-Metropole ist das Nachtleben praktisch lahmgelegt: Clubs oder Bars, aber auch Spätis dürfen von 23 bis 6 Uhr nicht mehr geöffnet haben. Außerdem gilt in dieser Zeit ein Verkaufsverbot von Alkohol. Und auch neue Kontaktbeschränkungen gibt es. “Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Maßnahmen, die jetzt nötig sind, wehtun”, sagte Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin sprach vor allem junge Leute an: “Denken auch Sie einmal an das, was Ihnen am wichtigsten ist!” Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. “Alles wird zurückkommen: Feiern, Ausgehen, Spaß ohne Corona-Regeln”, so Angela Merkel. Schon gelesen? In diesen 12 Ländern gab es bisher kein Corona!