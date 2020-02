Marie Wegener: So hat sich ihr Leben seit DSDS verändert!

Im Jahr 2018 gewann Marie Wegener die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und hat sich in die Herzen der Zuschauer gesungen. Doch wie ging es nach der Show für sie weiter? KUKKSI hat bei der Sängerin nachgehakt!

Im DSDS-Finale von 2018 konnte sich Marie Wegener gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und ging als Siegerin hervor. „DSDS war eine sehr spannende und musikalisch prägende Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe (vor allem durch Vocal Coach Juliette Schoppmann) und tolle Orte gesehen habe (Südafrika war ein Traum)“, erzählt Marie Wegener im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So änderte sich ihr Leben seit DSDS

Seit der Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ hat sich für die Sängerin viel verändert. „Ich bin seit DSDS selbstbewusster geworden, vor allem auf der Bühne. Als Künstlerin habe ich mich durch die beiden Album-Produktionen weiterentwickelt und die Live-Erfahrung hat mir echt viel gebracht, die ich zunächst als Tour-Support bei Ella Endlich und im Sommer 2019 auf Einladung von Andreas Gabalier auf Stadien-Tour sammeln durfte. An meinem 18. Geburtstag stand ich mit meinem Abi in der Tasche in Gelsenkirchen auf der Stadion-Bühne und habe erste eigene Songs aus dem Album „Countdown gesungen, das wahr voll krass! Beide Alben, „Königlich“ und mein aktuelle CD „Countdown“, wurden von meiner Fanbase toll angenommen und begleitet. Auch erste Erfahrung als Musical-Darstellerin habe ich mit der Hauptrolle der Bella in „Die Schöne und das Biest“ sammeln dürfen“, sagt uns die Sängerin.

Marie Wegener im großen DSDS-Wiedersehen

Im großen Wiedersehen von DSDS traf Marie Wegener auf andere Kandidaten. „Das DSDS Wiedersehen war ziemlich interessant für mich, da viele Kandidaten aus den ersten Staffeln dabei waren, die ich noch nicht persönlich kannte. Jeder hat seine individuelle DSDS Geschichte geteilt, die meisten wahren absolut spannend und echt bewegend. Ein paar Leute ( Sebastian Wurth von Feuerherz, Norman Langen und Anna-Carina W.) hatte ich schon durch gemeinsame Schlager-Auftritte und Fernsehsendungen kennengelernt. Das war insgesamt echt cool!“, so die „Königlich“-Interpretin. RTL zeigt „DSDS – Das große Wiedersehen“ am Dienstag um 22:30 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.