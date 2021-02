Maria Schimanski: Das sind ihre Pläne nach GNTM-Exit!

Nach der zweiten Folge war für Maria Schimanski schon wieder Schluss bei “Germany’s next Topmodel”. Die 21-Jährige war die erste gehörlose Kandidatin der ProSieben-Show. Bei KUKKSI spricht die Blondine über ihre weiteren Pläne nach dem Exit.

In der ersten Folge konnte Maria Schimanski noch auf ganzer Linie bei “Germany’s next Topmodel” überzeugen. In der zweiten Episode sah das ganz anders aus: Heidi Klum hatte kein Foto mehr für die 21-Jährige – damit war die Reise in der Show für das Nachwuchsmodel schon wieder vorbei. Doch auch, wenn sie die GNTM-Jurorin nicht mehr von sich überzeugen konnte, hat sich Maria eine riesige Fanbase in der kurzen Zeit aufgebaut.

Das plant Maria Schimanski nach GNTM-Aus

Zwar war Maria Schimanski zunächst enttäuscht – dennoch geht die 21-Jährige mit dem Exit locker um. “Natürlich ist Enttäuschung da, weil ich gerne so weit wie möglich gekommen wäre. Ich bin trotzdem zufrieden und stolz auf das, was ich erreicht habe, und freue mich auf die Zukunft”, sagt die Ex-GNTM-Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI. Maria will nach ihrer Teilnahme bei “Germany’s next Topmodel” weiter als Model arbeiten und hat diesbezüglich auch schon einige Pläne. “Neue Ziele habe ich mir bereits gesetzt. Ich möchte auf jeden Fall mit dem weitermachen, was mir Spaß bereitet. Das ist eben das Modeln, Fotos machen und Fashion”, erzählt sie uns.

Die Zeit bei GNTM war für Maria Schimanski ein unglaubliches Erlebnis – auch, wenn diese kurz war. "Es war eine einzigartige Erfahrung. Sowas erlebt man nur einmal. Ich habe vieles dort gelernt. Meinen Traum habe ich durch meine Teilnahme dort auch erfüllen können", verriet sie. Die Fans stehen jedenfalls hinter ihr – und wir sind uns sicher: Ruhig wird es um sie bestimmt nicht. ProSieben zeigt "Germany's next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr.