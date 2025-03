Maria Eftimova: Influencerin (†28) stürzt in den Tod

Ein Ausflug mit Freunden in die Berge endet für eine Influencerin tödlich. Maria Eftimova liebte Extremsportarten – doch ihre Leidenschaft wurde ihr zum tödlichen Verhängnis.

Maria Eftimova war am 22. Februar mit Freunden im walisischen Eryri Nationalpark unterwegs. Die Influencerin wollte den Gipfel des Berges Tryfan nahe Wales besteigen. Dabei rutschte die 28-Jährige mit ihrer Ferse an einer Felsformation ab – sie stürzte 20 Meter in die Tiefe.

Bei dem Sturz erlitt Berges Tryfan lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Rettungssanitäter trafen schnell am Unfallort ein – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte, verstarb die Influencerin im Alter von nur 28 Jahren.

„Wir haben eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführt und alles gegeben, was wir konnten, um sie zu retten“, erklärte ihr Kumpel James laut der BBC. Für die Familie der gebürtigen Bulgarin werden jetzt Spenden gesammelt. Damit soll die Rückführung der Leiche für eine Beerdigung in ihrer Heimat finanziert werden.

„Unsere liebe Freundin ist am Samstag, den 22. Februar 2025, beim Klettern des Tryfans auf tragische Weise verunglückt”, schreibt Victoria Critchley, die den Spendenaufruf auf „justgiving.com“ organisiert. Weiter heißt es dort: „Die Bergwacht von Ogwen Valley kam und tat alles, was in ihrer Macht stand, um Maria zu retten.“

„Tragischerweise wurde sie viel, viel zu früh von ihrer Familie genommen!“

Die junge Frau führt fort: „Maria war eine ehrgeizige, aufgeweckte und geschätzte 28-Jährige, deren lebendige Persönlichkeit, Energie und Ausstrahlung alle um sie herum berührte und aufmunterte. […] Sie hatte einen unstillbaren Durst nach Leben. Tragischerweise wurde sie viel, viel zu früh von ihrer Familie genommen!“

Insgesamt benötigt die Familie um die 18.000 Euro: „Zu ihrer großen Trauer kommt hinzu, dass die Familie, die in Bulgarien lebt, mit einer erheblichen finanziellen Belastung konfrontiert ist, um Maria zurückzubringen und ihr den würdigen Abschied im Kreise ihrer Lieben zu ermöglichen, den sie verdient hat“, schreibt Victoria Critchley.