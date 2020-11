Maren Wolf: Höllenschmerzen nach Not-OP!

Maren Wolf musste sich einer Notpoeratzion unterziehen. Der Grund? Bei der YouTuberin stellten Ärzte einen Nierenstau fest. Nun gibt die Influencerin ihrer Community ein Gesundheitsupdate und berichtet über starke Schmerzen.

Zunächst vermutete die YouTuberin einen Tumo – das ist glücklicherweise nicht der Fall. “Ich bin jetzt erstmal offline. Habe starke Schmerzen und brauche etwas Ruhe”, schrieb maren Wolf am Montag. Dann war klar: Die YouTuberin hat Nierensteine! Doch es kam noch schlimmer: Mediziner stellten einen Nierenstau fest.

“Maren hatte einen Nierenstau und hätte fast ihre Niere verloren, deshalb gab es die Operation. Das Problem mit dem Nierenstein muss erst in den nächsten Tagen angegangen werden. Dann, wenn es ihrer Niere und ihr im Allgemeinen wieder besser geht”, teilte ihr Ehemann Tobias Wolf in einer Instagram-Story mit. Ein Nierenstau kann in einigen Fällen schlimme Folgen haben – ein Nierenversagen wird dabei nicht ausgeschlossen und man hätte dabei die Niere verloren.

Maren Wolf gibt Gesundheitsupdate

Die Fans wollten natürlich wissen, wie es Maren Wolf geht. Bei Instagram meldete sie sich nun zu Wort und berichtet über heftige Schmerzen. “Mir geht es leider gar nicht gut. Ich vermisse meine Familie und könnte nur noch heulen. Meine Schmerzen sind sehr stark und ich hatte heute Nacht auch 39,5 Grad Fieber”, so Maren Wolf. Sie habe Schüttelfrost, Krampfanfälle und hohes Fieber. “Ich kann euch eins sagen, eine Geburt ist nichts dagegen. Ich würde lieber zehn Kinder auf die Welt bringen, als diese Schmerzen [zu haben]. Das ist einfach die Hölle!”, so die Influencerin. Die OP hat sie aber gut überstanden und das ist die Hauptsache. Es ist sogar möglich, dass sie bald das Krankenhaus verlassen kann. “Vielleicht werde ich morgen entlassen, aber ich werde noch ein paar Wochen mit der Sache zu kämpfen haben, meinte der Arzt”, so Maren Wolf. Schon gelesen? Maren & Tobias Wolf: So hart ist der Job als Influencer wirklich!