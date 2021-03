Mareike Müller: So krass war bisher die GNTM-Zeit!

In der vergangenen Folgen mussten die Mädels bei “Germany’s next Topmodel” zum großen Umstyling. Knüppeldick kam es auch für Mareike Müller – der Kandidatin wurde nämlich ein Kurzhaarschnitt verpasst! Die 26-Jährige erzählt bei KUKKSI, welche Erfahrungen sie bisher in der Show sammeln konnte.

Einige Mädels blieben beim Umstyling diesmal verschont – aber nicht Mareike Müller. Zwar war der neue Look für sie zunächst ein riesiger Schock, aber mittlerweile hat sie sich an den Look gewöhnt – sie bezeichnet ihn als frech, wild und crazy. Dennoch hat sie eine Weile gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. “Der erste Blick in den Spiegel war natürlich ein Schock! Ich habe mich überhaupt nicht wieder erkannt. Für meinen Kopf war es schwierig dieses Bild mir selbst zuzuordnen. Ich konnte wirklich überhaupt nicht realisieren, dass diese Person die mich da anschaut ich selbst bin”, erzählt Mareike Müller im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mareike spricht über ihre Erfahrungen bei GNTM

Die Teilnahme bei “Germany’s next Topmodel” war für sie bisher eine aufregende Erfahrung. “Die GNTM Zeit war sehr aufregend bisher. Ich dachte ich habe in meinem Leben schon fast alles erlebt, aber dann kam GNTM. Das sind natürlich Erfahrungen, die man unter normalen Umständen und im normalen Leben nicht macht. Deshalb bin ich umso dankbarer auf dieser Reise sein zu dürfen”, so die 26-Jährige.

Mareike spricht auch darüber, welche Erfahrungen sie in der Modelshow bisher sammeln konnte. "Einfach von Tag zu Tag über sich hinauszuwachsen, unter enormen Druck zu stehen und trotzdem eine gewisse Ruhe zu bewahren ist für mich persönlich eine der größten Herausforderungen. GNTM zeigt mir wie sehr emotional gefestigt ich schon bin und hilft mir aber mich absolut weiter zu entwickeln. Mich schockt jetzt nichts mehr", meint das Nachwuchsmodel.