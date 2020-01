Marco Cerullo & Christina Grass: Hochzeit nach dem Dschungelcamp?

Marco Cerullo will das Dschungelcamp ordentlich aufmischen. Zwar begleitet ihn seine Freundin Christina Grass mit nach Australien – doch während er im Camp ist, sehen sich die beiden nicht. Nun haben die beiden über ihre Zukunft nach der Show gesprochen – steht eventuell eine Hochzeit bevor?

Bei „Bachelor in Paradise“ haben sich Marco Cerullo und Christina Grass kennengelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich: „So als Paar funktionieren wir ganz gut, weil wir uns eigentlich so ergänzen mit vielen Dingen, ne. Also sie bringt sehr viel Sachen mit, die ich nicht habe und ich bringe viele Sachen mit, was sie vielleicht nicht hat“, sagt der 30-Jährige kurz vor seinen Einzug ins Dschungelcamp in einem Interview mit RTL.

Geben sich Marco und Christina das Ja-Wort?

Könnten sich die beiden aber vorstellen, nach dem Dschungelcamp zu heiraten? „Antrag, weiß ich noch nicht. Damit würde ich gerne noch ein bisschen warten, weil das würde ich schon zu einem besonderen Moment machen – nicht nach dem Dschungel“, erzählt Marco Cerullo.

Das Paar sucht sich eine gemeinsame Wohnung

Eine Hochzeit wird es wohl noch nicht geben – dennoch wagen die beiden den nächsten Schritt. „Nach dem Dschungel steht auf jeden Fall an, dass wir zusammenziehen. Wir wollen uns jetzt direkt nach dem Dschungel eine Wohnung nehmen“, so der „Bachelor in Paradise“-Kandidat.

So will sich Marco Cerullo im Dschungelcamp zeigen

Im Dschungelcamp will sich Marco Cerullo so zeigen, wie er wirklich ist. „Ich bin so, wie ich bin. Ich habe bei ‚Bachelor in Paradise‘ gezeigt, wie ich wirklich bin. Das werde ich beibehalten und mich nicht hinter einer Maske verstecken. Das habe ich jahrelang gemacht. Man ist nicht perfekt geboren. Man will vielleicht perfekt sein. So habe ich das damals bei der „Bachelorette“ gemacht. Da habe ich mich nicht richtig gezeigt und wollte dieser Macho sein, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ein sensibler Mensch“, verriet er.

Der 30-Jährige hat ein klares Ziel und will sich die Busch-Krone holen: „Ich möchte schon Dschungelkönig werden. Ich hoffe, dass ich sympathisch rüberkomme. Der Zuschauer soll mich so mögen. Es entscheiden ja die Zuschauer, wer gewinnt.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.