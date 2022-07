Dieser Körperkult ist wirklich fragwürdig und ziemlich gewöhnungsbedürftig! Anthony Loffredo hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Denn er hat sich nicht nur die Finger abtrennen lassen, sondern auch seine Augen tätowiert. Nun will er seinen Penis in zwei Teile teilen.

Beauty-OP’s sind bei Stars weitgehend üblich und auch immer mehr Normalos legen sich unters Messer. Anthony Loffredo geht noch einen ganzen Schritt weiter und zieht alle Blicke auf sich. Denn seine Augen sind tätowiert und auch sonst zieren Tattoos seinen ganzen Körper. Und nicht nur das: Er hat sich auch die Finger abgetrennt und seine Zunge spalten lassen!

„Black Angel“ will seinen Penis teilen lassen

Anthony Loffredo, welcher auch „Black Alien“ genannt wird und ein Außerirdischer sein will, kommt immer wieder auf neue Ideen. Obwohl er schon richtig krass aussieht, sei sein Projekt erst zu 41 Prozent fertiggestellt, wie er im Februar verkündete. Nun geht es an sein bestes Stück ran. Denn seine Gliedmaßen will er jetzt in zwei Hälfte schneiden lassen. Das verriet er jetzt seinen Followern bei Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦🚷 (@the_black_alien_project)

Dazu präsentierte er eine Zeichnung, wie das Ganze aussehen soll. Darauf sieht man zwei Penisse, welche mit dem Hodensack verbunden sind. Seine Follower haben dazu unterschiedliche Meinungen. „Nun, das könnte genau das sein, was furchtbar furchtbar schief geht“, meint beispielsweise ein User. Andere fragen sich, ob das medizinisch überhaupt möglich ist. Einige scheinen das aber auch gut zu finden – immerhin hat der Post mehr als 60.000 Likes. Anthony Loffredo hat aber noch nicht enthüllt, wann er den Eingriff durchführen lassen will. Denn dafür muss er auch erstmal seinen Arzt finden. Denn die Beauty-OP dürfte auch mit einigen Risiken verbunden sein. Übrigens: der 33-Jährige arbeitet als Model für die Modefirma Versace.