Mandarinen: Diese Fehler machen fast alle

Mandarinen gehören für viele zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Die Zitrusfrüchte sind total beliebt und vor allem lecker. Damit die orangefarbigen Minis aber nicht sofort schimmeln, sollte man einige Dinge beachten.

Mandarinen schmecken nicht nur gut, sondern versorgen den Körper in der kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen – im Winter gelten sie deshalb als Erkältungskiller. Sind die Zitrusfrüchte reif, müssen sie schnell geerntet werden. Denn sonst besteht die Gefahr, dass sie verderben. Damit der kalorienarme Snack nach dem Einkauf nicht sofort schlecht wird, sollte man einige Dinge beachten.

Wohl alle kennen das Problem: Kauft man Mandarinen in einem Netz, fangen die ersten bereits an zu schimmeln. Weist die Schale im Supermarkt bereits Risse oder Beulen auf, sollte man von einem Kauf Abstand nehmen. Denn an den Stellen kann die Zitrusfrucht sehr schnell gammeln. Damit Mandarinen zu Hause nicht sofort schlecht werden, sollte man diese richtig lagern – und hier machen die meisten gravierende Fehler.

So sollte man Mandarinen richtig lagern

Mandarinen sollte man schnell verzehren

Mandarinen sind nicht ewig haltbar. Nach rund ein bis zwei Wochen lösen sich diese vom Fruchtfleisch und trocknen aus. Deshalb sollte man Mandarinen rasch verzehren und nur so viele einkaufen, dass man diese auch schafft.

An einem kühlen Ort lagern

Mandarinen kaufen wir vor allem in der kalten Jahreszeit – das bedeutet auch: Wir heizen die Wohnung! Die Zitrusfrüchte sollten jedoch nicht in warmen und beheizten Räumen gelagert werden, sondern an einem kühlen Ort. Und auch in der Nähe einer Heizung sollten diese nie aufbewahrt werden.

Nicht im Kühlschrank lagern

Zwar sollten Mandarinen an einem kühlen Ort gelagert werden – der Kühlschrank eignet sich dafür aber keinesfalls. Denn dort verlieren die Zitrusfrüchte schnell ihren Geschmack.

Mandarinen niemals aufeinander stapeln

Mandarinen sollte man nie übereinander stapeln, wie Gala berichtet. Denn dadurch bekommen die Früchte Druckstellen, was eine schnelle Schimmelbildung begünstigt. Deshalb sollte man diese neben- statt übereinander lagern.

Nicht in der Nähe von anderem Obst lagern

Die orangefarbenen Zitrusfrüchte haben auch nichts in der Nähe von nachreifendem Obst zu suchen, wie FürSie schreibt. Dazu zählen beispielsweise Äpfel oder Bananen. Denn das Obst produziert nämlich sogenannte Reifegase – das sorgt dafür, dass Mandarinen schneller schlecht werden.

Zu geringe Luftzirkulation

Die Südfrüchte sollten dort aufbewahrt werden, wo sie etwas Luft bekommen. Bei einer zu geringen Luftzirkulation besteht nämlich ebenfalls Schimmelgefahr.

So gesund sind Mandarinen

Woher stammt die Frucht eigentlich? Das ist tatsächlich nicht ganz geklärt. Sir Abram Hune brachte die Frucht von Canton nach England – das war im Jahr 1805, wo es die erste Mandarine nach Europa geschafft hat. Später kamen die Früchte nach Malta, Sizilien und Palermo. Im Jahr 1840 breitete sich die Mandarine weltweit aus. Die Mandarine versorgt den Körper in der kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen und ist ein echter Vitamin-C-Booster. Mit nur zwei bis drei Mandarinen täglich hat man den Bedarf von Vitamin-C eines Erwachsenen gedeckt.