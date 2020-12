Manager schmeißt hin: Erste Worte von Laura Müller!

Michael Wendler hat im Oktober seinen Job bei “Deutschland sucht den Superstar” hingeschmissen. Einige Wochen später hat sein Manager Markus Krampe die Zusammenarbeit mit dem Schlagersänger beendet. Nun wurde auch bekannt, dass er nicht mehr mit Laura Müller managen wird. Die Influencerin hat sich dazu erstmals zu Wort gemeldet.

Der Sänger begründete seinen Ausstieg bei DSDS mit der Corona-Krise. In dem Zusammenhang machte der Sänger auch Sendern wie RTL oder sogar der Bundesregierung einige Vorwürfe. Markus Krampe hat aufgrund des Verhaltens die Zusammenarbeit mit Michael Wendler beendet. Dem Manager ist das nicht leicht gefallen – schließlich arbeitete er mit dem Freund von Laura Müller nicht nur zusammen, sondern war mit ihm auch befreundet.

Statement von Laura Müller

Nun wurde aber auch bekannt, dass der Geschäftsmann auch nicht mehr mit Laura Müller zusammenarbeiten will. Bisher hat sie dazu geschwiegen – bis jetzt! Denn die Freundin von Michael Wendler hat sich erstmals zu Wort gemeldet. “Gestern habe ich aus der Presse erfahren müssen, dass Markus Krampe jetzt auch die Zusammenarbeit mit mir beendet hat. Leider hat er mich darüber nicht persönlich informiert”, teilte die ehemalige “Let’s Dance”-Kandidatin in einer Instagram-Story mit.

"Markus Krampe war nicht nur mein Berater und hat mich unterstützt, er war auch ein guter Freund. […] Umso enttäuschender ist es für mich, dass er in diesen schwierigen Zeiten mich im Stich lässt und mir den Rücken kehrt", so Laura Müller weiter. Sie könne die Entscheidung von Markus Krampe nicht nachvollziehen. "Sein Handeln verletzt mich menschlich, nicht geschäftlich. Freunde sollten da sein, wenn es dir schlecht geht und nicht nur, wenn es dir gut geht. Zumindest dachte ich immer, wir wären gute Freunde", stellt die Beauty weiter klar.