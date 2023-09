Mallorca-Star Krümel stinksauer: Man bot ihr Patricia Blanco als Naddel-Ersatz!

Mallorca-Star Krümel aka Marion Pfaff kocht vor Wut! Seit einigen Jahren betreibt sie den „Krümels Stadl“ in Paguera auf Mallorca und ist auf der Insel nicht mehr wegzudenken. Eigentlich sollte Naddel in ihrem Lokal auftreten – doch kurzfristig hat sie diesen abgesagt.

Eigentlich sollten Nadja Abd el Farrag und Millionär und Entertainer Andreas Ellermann nach Mallorca jetten. Auf der Insel waren mehrere Auftritte geplant – darunter auch im „Krümels Stadl“. Dazu kam es jedoch nicht. Naddel soll Angst-Attacken vor der Reise gehabt haben, da im Krümels Stadl angeblich nicht alles perfekt laufen soll. „Ich habe das ja fast vier Jahre auf Mallorca mitgemacht. Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Idee, da wieder aufzutreten“, sagt Naddel im Interview mit der Bild-Zeitung.

Marion Pfaff geht auf Naddel los

Marion Pfaff platzt daraufhin der Kragen! „Ich bin sehr enttäuscht, so eine kurzfristige Absage ist nicht in Ordnung. Ich hatte mich sehr auf ein Wiedersehen mit Nadja gefreut. Sie sollte 3000 Euro bekommen, das ist viel Geld für unseren Laden“, erklärte die Lokal-Betreiberin in dem Blatt. Und weiter: „Ich bin schockiert über die Aussagen, dass damals nicht alles korrekt war. Alle Künstler von uns bekommen immer sofort ihr Geld, ich bin da megakorrekt. Eine Rechnung bleibt bei uns nie lange liegen. Ich fühle mich vor den Kopf gestoßen.“

Man bot ihr Patricia Blanco als Ersatz

Andreas Ellermann, der mit Naddel auftreten sollte, bot seine Ex Patricia Blanco als Ersatz an. „Patricia könnte auch die Gage behalten. Ich will Krümel auf keinen Fall hängen lassen. Nadja hat mir ihre Mallorca-Angst erst kurz vor dem Abflug gebeichtet. Die Flüge waren bereits gebucht“, sagt der Millionär. Marion Pfaff war alles andere als begeistert: „Was soll ich mit Patricia Blanco?“