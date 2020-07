Mallorca: Schon wieder Party-Exzesse am Ballermann!

Mallorca kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem am Wochenende hunderte Touristen auf der Bierstraße am Ballermann feierten, kam es in einem Lokal erneut zu Party-Exzessen. KUKKSI Mallorca liegen die Bilder exklusiv vor.

In dem Lokal „Latino“ feierten zahlreiche Touristen dicht gedrängt, tanzten und feierten. Mindestabstand haben dabei einige Party-Urlauber nicht eingehalten – ganz im Gegenteil: Sie tanzten Arm in Arm! An ihren Plätzen blieben einige nicht sitzen und trugen dabei auch keinen Mundschutz – obwohl das eigentlich vorgeschrieben ist, sobald man in einem Lokal den Platz verlässt.

Touristen halten sich an Corona-Regeln auf Bierstraße

Unterdessen war es auf der Bierstraße am Montag relativ ruhig. Hier hielten sich die Touristen an die Maskenpflicht und haben die Corona-Regeln eingehalten. Nach dem Ausfall am Freitag haben die Betreiber nochmal die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. „Da alle Mitarbeiter ein Recht haben sollten ihre Arbeit zu behalten und wir nicht von den Behörden direkt wieder geschlossen werden wollen, werden wir nach dem gestrigen „Ausfall“ in der Bierstraße die Kontrollen zusätzlich verschärfen. Wir wollen euch nicht den Spaß verderben, sondern mit den geltenden Regeln das beste aus der Situation machen. Leider sind viele Gäste immernoch der Meinung, den Anweisungen des Personals nicht Folge leisten zu müssen“, schrieb das „Et Dömsche“ auf seiner Facebook-Seite.

Wut auf Straßenhändler

Die Betreiber halten sich strikt an alle Corona-Regeln und achten darauf, dass die Touristen eine Maske tragen und desinfizieren regelmäßig die Tische – so kann ein Party-Urlaub reibungslos funktionieren. Wer sich dagegen weniger daran hält, sind die Straßenhändler. Nicht alle tragen Masken und kommen den Urlaubern sehr nahe. Zum Ärgernis einiger Gastronomen legen sie die ihre Sonnenbrillen, blinkenden Hüte oder Fake-Rolex-Uhren auch auf die Tische, welche danach erneut desinfiziert werden müssten.