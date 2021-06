Mallorca: Partymeilen bald wieder dicht?

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zur Eskalation an der Playa de Palma. Das könnte nun bald Konsequenzen nach sich ziehen: Macht die Balearen-Regierung die Bierstraße und Schinkenstraße wieder dicht?

Es waren irre Szenen, die sich an der Playa de Palma in den vergangenen Wochen abgespielt haben. Immer wieder gab es nächtliche Strandpartys mit tausenden feierwütigenden Party-Touristen insbesondere um den Ballermann 6. Die Corona-Regeln wurden dabei nicht eingehalten – kaum einer trug einen Mund-Nasen-Schutz und auch die Abstandsregeln wurden missachtet, wie KUKKSI Mallorca in den vergangenen Wochen vor Ort berichtete.

Unkontrollierte Trink-Partys an der Playa de Palma

An das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, welches bereits vor der Corona-Pandemie auf Mallorca eingeführt wurde, hat sich niemand gehalten. Stattdessen wurde der Strand mit Bierdosen regelrecht zugemüllt. Zudem war das Aggressionspotential insbesondere gegenüber der Polizei und auch Reportern extrem hoch – auch das KUKKSI Mallorca-Team sowie weitere Kamerateams wurden vor Ort angegriffen.

Müssen die Bierstraße und Schinkenstraße wieder schließen?

Die Balearen-Regierung scheint nun gegen die unkontrollierten Trinkgelage ohne Einhaltung der geltenden Corona-Regeln hart durchzugreifen. Offenbar prüfen die Behörden, die Bierstraße (Carrer Miquel Pellisa) und die Schinkenstraße (Carrer Pare Bartomeu Salvà) wieder komplett dicht zu machen, wie die Zeitung Diario de Mallorca berichtet. Ein ähnliches Szenario gab es bereits im Jahr 2020, nachdem Partys ebenfalls eskaliert sind. Man sehe die derzeitige Entwicklung an der Playa de Palma mit „großer Sorge“, heißt es in dem Bericht. Erst kürzlich wurden die Regeln an dem Touri-Hotspot bereits verschärft: So sind keine Stehtische mehr erlaubt und an der Playa de Palma dürfen zwei Personen weniger am Tisch sitzen, als in anderen Gegenden der Insel. Sollte sich die Situation in den kommenden Tagen nicht wieder legen, droht damit (mal wieder) die Schließung der Partymeilen – und das dürfte vor allem die Lokale hart treffen… Schon gelesen? Mallorca: Party am Ballermann eskaliert komplett