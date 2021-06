Mallorca: Party-Eskalation am Ballermann!

Seit einigen Tagen gilt keine Ausgangssperre mehr auf Mallorca. Seitdem gibt es für die Urlauber kein Halten mehr: An der Playa de Palma fanden in den vergangenen Tagen mehrere Partys statt – und das mit viel Alkohol, ohne Maske und Sicherheitsabstand.

Gerät die Situation am Ballermann außer Kontrolle? In den letzten Tagen feierten zahlreiche Urlauber auf der Strandpromenade wilde Partys – mehr als 10.000 Menschen haben nachts der an der Playa de Palma gefeiert und es ordentlich krachen lassen. Dabei kam es zu Trinkgelagen und größeren Menschenansammlungen – die Corona-Regeln wie ein Mund-Nasen-Schutz oder Mindestabstand wurden dabei völlig missachtet.

Wilde Partys an der Playa de Palma

Tausende Menschen versammelten sich zwischen Balneario 5 und 8. Zwar kam die Polizei, aber die griff kaum ein und hatte die Situation nur bedingt unter Kontrolle – von dem Blaulicht haben sich die feierwütenden Urlauber nicht abschrecken lassen. Und auch Trinken auf der Straße war bereits schon vor der Pandemie verboten – aber auch daran hielten sich nur die wenigsten.

Corona-Regeln wurden missachtet

Dass die Regeln gelockert werden, finden die Einheimischen und auch Urlauber gut. Dass man aber dennoch wilde Partys am Strand feiern muss und auf alle Corona-Regeln pfeift, steht in Kritik. Ob sich das die Behörden auf Dauer anschauen werden, dürfte fraglich sein – schließlich scheinen einige die neue Normalität gnadenlos auszunutzen. Und dann könnte es irgendwann wieder zu Konsequenzen kommen – auf dem Rücken von Gastronomen und Einheimischen, welche vor allem drunter leiden müssen.

Infektionszahlen gehen deutlich zurück

Positiv ist hingegen die Corona-Situation in Spanien. Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen – auch auf Mallorca. Die 7-Tage-Inzidenz pendelt immer so um die 20. Lokale und Bars dürfen geöffnet haben und die Ausgangssperre ist weggefallen – was aber bleibt, ist die Maskenpflicht. Und auch bei der Einreise gibt es Lockerungen: Deutsche Urlauber brauchen keinen PCR-Test mehr, sondern lediglich einen Antigen-Schnelltest. Schon gelesen? Kein PCR-Test mehr: Das sind die neuen Regeln bei der Mallorca-Einreise!