Mallorca: Party-Aus am Ballermann!

Die Corona-Pandemie hat der Saison auf Mallorca bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch so langsam nimmt das Leben auf der Balearen-Insel wieder Fahrt auf und immer mehr Lokale öffnen. Doch die ganz große Party am Ballermann wird wohl in diesem jahr möglicherweise ins Wasser fallen.

Eigentlich würde um diese Jahreszeit die Mega-Sause auf Mallorca steigen und die Discos und Party-Tempel wären voll. Doch seit der Ausbreitung des Coronavirus ist alles anders – auch auf Mallorca! An der Playa de Palma und der englischen Partyhochburg Magaluf fällt die ganz große Sause in diesem Jahr wohl aus.

Balearen-Regierung fasst Entschluss

In Spanien endete der Alarmzustand am 21. Juni. Das bedeutet: Touristen aus anderen Ländern dürfen wieder in Spanien einreisen. Damit startete die „Neue Normalität“. Nachdem es auf Mallorca in den vergangenen Monaten ruhig war und alle Lokale geschlossen waren, öffnet sich die Insel so langsam wieder – zumindest fast! Laut der Bild-Zeitung hat die Regierung auf den Balearen einen Entschluss gefasst, wonach Partyorte auf Mallorca und Ibiza zu Sonderzonen erklärt werden. Demnach dürfen auch dort Bars, Restaurants und Cafés öffnen – Party-Tempel wie der Megapark oder Bierkönig sollen aber geschlossen bleiben. Es herrscht ein absolutes Tanzverbot! Und auch der Betrieb von Partybooten ist nicht erlaubt.

Branche will weiter um Öffnung kämpfen

„Es ist richtig, dass der Beschluss gefasst wurde. Aber das letzte Wort ist von unserer Seite noch nicht gesprochen. Wir werden weiterhin für eine Öffnung kämpfen. Schließlich wurden unsere Sicherheitsprotokolle auch vom spanischen Gesundheitsministerium genehmigt“, sagt der Präsident des Branchenverbandes der Clubbetreiber A.B.O.N.E. Jesús Sánchez in der Bild.

Öffnet der Megapark doch noch diesen Sommer?

Der Megapark äußerte sich kürzlich in einem Statement zu Wort. „Was wir vorerst sagen können, ist, dass es weder den Tatsachen entspricht noch man Gerüchten Glauben schenken darf, dass der Megapark diesen Sommer nicht öffnet. Wir verfolgen gespannt die gesamte Entwicklung im Umgang mit COVID-19 und hoffen, dass die zuständigen Behörden im In- und Ausland so rasch wie möglich die Grundlagen schaffen, die auch ein Öffnen des Megapark noch diesen Sommer zulassen werden!“, schreiben die Verantwortlichen.