Mallorca: Öffnen Megapark, Bierkönig & Co. diesen Sommer?

Touristen dürfen ab dem 1. Juli 2020 wieder nach Mallorca einreisen. Die Insel ohne nächtliche Partys ist kaum denkbar. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten Megapark, Bierkönig, Oberbayern & Co. schließen. Doch werden die Discos noch in diesem Sommer öffnen?

In den vergangenen Wochen gab es viele Spekulationen, dass der Megapark oder auch Bierkönig in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Das ist totaler Quatsch, wie nun der Megapark in einem Statement klarstellt. „In den letzten Tagen wird sehr viel darüber spekuliert, ob und wann wir wieder eröffnen? Was wir vorerst sagen können ist, dass es nicht der Tatsache entspricht weder noch man Gerüchten glauben schenken darf, dass der Megapark diesen Sommer nicht öffnet!“, schreiben die Verantwortlichen bei Facebook.

Megapark will 2020 wieder öffnen

Der Megapark strebt an, noch in diesem Sommer zu eröffnen – natürlich unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften. Denn der Schutz der Gäste hat höchste Priorität. „Wir verfolgen gespannt die gesamte Entwicklung im Umgang mit COVID-19 und hoffen, dass die zuständigen Behörden im In- und Ausland so rasch wie möglich die Grundlagen schaffen, die auch ein Öffnen des Megapark noch diesen Sommer zulassen werden!“, heißt es in dem Statement.

Und weiter: „Auf alle Fälle können wir, das gesamte Megapark Team, Euch versichern, dass wir uns sehr gut auf diesen Moment vorbereiten werden, um einerseits alle behördlichen Auflagen – speziell was den Schutz unserer Gäste betrifft – zu erfüllen, andererseits die Magie des Megapark wieder aufleuchten zu lassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Megapark, wann es dann wieder heißt: AUF DIE STÜHLE!!!!“ Und auch die anderen Lokale wie Bierkönig oder Oberbayern werden wohl noch in dieser Saison öffnen – natürlich nur dann, wenn es die Corona-Pandemie auch zulässt.

