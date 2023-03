Mallorca: Neue Knallhart-Regeln für den Ballermann!

Die Party-Sause wird auch 2023 wieder auf Mallorca steigen! Doch in diesem Jahr werden Knallhart-Regeln am Ballermann eingeführt. KUKKSI Mallorca verrät, was verboten ist und bei welchen Verstößen eine satte Strafe droht.

Exzessive Partys gab es an der Playa de Palma die vergangenen Jahre immer wieder. Davon sind die Einheimischen ziemlich genervt. Denn immer wieder wurde der Strand zugemüllt, hinzu kam Erbrochenes auf den Straßen, Auseinandersetzungen oder Wildpinkler. Von den Schnapsleichen ganz zu Schweigen! Die Behörden auf der Insel wollen jedoch durchgreifen und verhängen deshalb Knallhart-Regeln am Ballermann.

Das ändert sich auf Mallorca ab 2023

Ab dem 1. April wird die Alkohol-Verbotszone am Ballermann um vier Straßen erweitert. Mit dabei sind unter anderem die Bierstraße oder das Gebiet rund um den Megapark. Die öffentlichen Trinkgelage sollen damit unterbunden werden. Die Regeln sollen ab dem 1. April 2023 gelten – die Einhaltung der Regeln sollen auch verstärkt von der Polizei überprüft werden.

In den Zonen ist es untersagt, Alkohol öffentlich zu konsumieren, dafür zu werben oder auszuschenken. Diskotheken und Bars sind verpflichtet, ihre Außenbereiche deutlich von der Straße abzutrennen. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, soll es außerdem getrennte Ein- und Ausgänge geben. Bei Verstößen haben es die Strafen in sich. Bei leichten Vergehen werden Bußgelder von 100 bis 750 Euro fällig, 750 bis 1.500 Euro drohen bei schweren Fällen und bei sehr schweren sogar 3.000 Euro.

Die Verordnung sieht vor, dass es nicht nur beim Alkohol einige Einschränkungen gibt. Wenn die öffentliche Ordnung durch Fehlverhalten gestört wird, kann das ebenfalls mit Bußgeldern gehandet werden. Beschädigung oder Zerstörung öffentlichen Eigentums, Ruhestörung oder Umweltverschmutzung ist demnach ebenfalls untersagt. Schon seit Jahren sagen die Behörden auf Mallorca dem Partytourismus den Kampf an – nun greift die Insel knallhart durch.