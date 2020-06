Mallorca: Krümels Stadl startet mit Opening in die Saison!

Die Openings mussten auf Mallorca aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen – noch immer haben Megapark und Bierkönig zu. Doch nun gibt es doch einen Saisonstart auf der Insel: Krümels Stadl Paguera macht auf und es wird sogar ein Opening geben!

Seit einigen Tagen dürfen wieder Touristen auf die Insel einreisen und eine Quarantanepflicht gibt es nicht mehr. Nach und nach kommen immer mehr Urlauber nach Mallorca – auf Partys muss man jedoch weiterhin verzichten. Beinahe alle Clubs an der Playa de Palma haben zu.

Eröffnung und Opening im Juli

Dafür wird aber in Paguera gefeiert – zumindest im kleinen Rahmen. Denn Krümels Stadl in Paguera eröffnet wieder am 1. Juli 2020 und gibt ein Opening! Eigentlich war in diesem Jahr eine riesige Party wegen des 10-jährigen Jubiläums geplant – aber das ist in Corona-Zeiten einfach nicht möglich. Generell ist die Eröffnung an einige Bedingungen gebunden. „Es wird etwas anders sein. In den Innenbereich dürfen nur 31 Gäste und die müssen an den Tischen sitze“, sagen Daniel und Marion „Krümel“ Pfaff in der Mallorca Revue.

Den vollen Tresen wird es in diesem Jahr auch nicht geben. Im Außenbereich ist dagegen alles erlaubt – nur der Mindestabstand zwischen den Tischen muss eingehalten werden. „Ich bin schon froh, wenn es erstmal kostendeckend ist. Hauptsache ich kann wieder arbeiten, rumsitzen ist nichts für mich“, sagt Krümel. KUKKSI Mallorca wird am 1. Juli 2020 vom Opening berichten.