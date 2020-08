Mallorca: Kommt jetzt die Reisewarnung?

Die Saison auf Mallorca startete in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie deutlich später – und könnte nun genauso schnell wieder auch vorbei sein. Denn die Infektionszahlen auf der Insel steigen rasant an. Kommt jetzt sogar die Reisewarnung für die Insel?

Es wird eng für Mallorca! die Corona-Zahlen auf der Insel sind in den vergangenen Tagen extrem angestiegen. Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor fünf spanischen Regionen – dazu zählen Madrid, Barcelona und die Strände der Costa Brava. Die Balearen gehören nicht dazu – noch. Denn in den vergangenen Tagen gab es besonders viele Fallzahlen.

Fallzahlen steigen weiter an

Laut dem spanischen Gesundheitsbehörden sind in den vergangenen 14 Tagen insgesamt 1504 neue Corona-Fälle registriert worden. 264 Neuinfektionen gab es allein von Mittwoch bis Donnerstag. Eine Region wird meist dann zum Risikogebiet erklärt, wenn die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht. Diese ist auf Mallorca auf mittlerweile 80,21 angestiegen – am Donnerstag betrug dieser noch 66,81. Die kritische Marke von 55,42 wurde erstmals am Mittwoch erreicht.

Kommt bald die Reisewarnung?

Es könnte daher sein, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Mallorca ausspricht. Touristen können aber dennoch auf die Insel reisen – jedoch ist das mit Maßnahmen verbunden. Denn Urlauber aus Risikogebieten – wozu dann auch die beliebte Insel gehören würde – müssen einen Corona-Test machen lassen. Und für den Fall, dass Touristen aufgrund der Reisewarnung dann doch nicht auf die Insel reisen wollen, kann diese dann kostenlos storniert werden. Übrigens: Überlaufen ist die Insel nicht. Derzeit halten sich auf Mallorca wenige Touristen auf – zwar sind einige Strände gut gefüllt, aber dort ist die Ansteckung am geringsten.