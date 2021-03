Mallorca: Innenräume von Restaurants und Cafés wieder dicht!

Überraschende Wende auf Mallorca! Erst kürzlich öffneten die Restaurants und Café auf der Insel. Die Balearen-Regierung hat nun entschieden, die Innenräume in der Gastronomie wieder dicht zu machen.

In den vergangenen Tagen sind die Infektionszahlen auf Mallorca wieder gestiegen. Die Regel soll noch in dieser Woche laut mallorquinischen Medienberichten in Kraft treten. Erst am 15. März 2021 wurden die Innenräume freigegeben. Die 7-Tage-Inzidenz lag in der vergangenen Woche noch bei unter 20 – mittlerweile liegt diese laut den spanischen Behörde bei 26,45, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Im Vergleich zu Deutschland ist das aber noch immer ein niedriger Wert.

Kommt die Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr?

Erst kürzlich rollte der Reiseverkehr auf der Insel wieder an. Rund 8.000 Urlauber kamen am Wochenende an – die meisten Passagiere kamen aus Deutschland. Bei der Einreise muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden – dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Nach Aufhebung der Reisewarnung sind die Buchungen extrem angestiegen und die Flüge beinahe ausgebucht. Eine Quarantäne- oder Testpflicht gibt es bei der Rückkehr nach Deutschland aus Mallorca nicht mehr.

Zeitgleich lief am Montag der Corona-Gipfel in Deutschland statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten berieten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie – und auch der Reiseverkehr nach Mallorca war ein großes Thema. Denn durch den Reiseverkehr könnte ein neuer Infektionsherd entstehen. Deshalb wurde überlegt, die Quarantäne- und Testpflicht bei der Rückkehr wieder einzuführen. Einige Airlines wollen die Passagiere nun selbst bei der Rückkehr auf der Insel testen lassen.