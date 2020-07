Mallorca: Hunderte Party-Touris feiern ohne Maske am Ballermann!

Die Bierstraße am Ballermann ist derzeit der Party-Hotspot der Insel. Dort feierten am Freitagabend hunderte Party-Touris ohne Mindestabstand und Mundschutz – als hätte es die Corona-Pandemie nie gegeben.

Zahlreiche Locations haben an der Playa de Palma auf Mallorca aufgrund der Corona-Pandemie dicht. Hunderte Touristen haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, am Ballermann zu feiern – die Bierstraße wurde zum Party-Hotspot der Insel. Die in Spanien geltenden Corona-Regeln wurden dabei kaum eingehalten: Die Touristen trugen weder eine Maske und hielten auch den Mindestabstand nicht ein.

Kein Mundschutz und Mindestabstand

Die Mallorca Zeitung veröffentlichte einen Clip, auf welchem die unfassbaren Szenen zu sehen sind: Dicht gedrängt feiern hunderte Touristen auf der Meile und tanzen in einem dichten Gedränge. Die Bilder zeigen, „wie groß die Gefahr einer zweiten Corona-Welle auf Mallorca sein könnte“, schreibt die Zeitung.

Und auch am Samstag war wieder einiges los auf der Bierstraße – auch, wenn es nicht ganz so voll war, wie am Freitag. Doch auch diesmal trug kaum einer der Touristen eine Maske oder hat den Mindestabstand eingehalten. KUKKSI Mallorca traf Scarlet Flair auf der Bierstraße am Samstag – die Sängerin will ein Vorbild für alle sein und sich sowie andere schützen. Deshalb verlässt sie das Haus generell nur mit einem Mundschutz.

Neue Corona-Regeln ab Montag

Spanien verschärft die Corona-Regeln. Ab Montag gilt eine generelle Maskenpflicht – auch auf Mallorca. Sobald man das Haus verlässt, muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ausnahmen gelten nur beim Sport oder am Strand. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen. Es bleibt spannend, ob sich dann auch die Party-Touris auf der Bierstraße an die Regeln halten…