Mallorca-Flieger gerät in Horror-Unwetter: Passagierin erzählt von Todesangst an Bord

Am Sonntag ist ein schweres Unwetter über Mallorca hinweggefegt – zahlreiche Gebäude wurden beschädigt und Palmen sind umgeknickt. Der Flugverkehr musste auf der Insel zeitweise eingestellt werden – kein Flieger konnte mehr starten oder landen. Eine Passagierin erzählt von einem Horrorflug während dem Unwetter.

Das heftige Unwetter auf Mallorca hat am Sonntag für viel Chaos auf der Insel gesorgt – plötzlich brach ein heftiger Sturm über der Insel ein. Estela Orts arbeitet in Magaluf und wollte am Sonntag von Alicante nach Mallorca fliegen. Bei Instagram erzählt die Passagierin von dem Flug – und der hatte es in sich! Bereits der Start verlief sehr holprig. Das eigentliche Horror-Szenario folgte dann über den Wolken. An Bord haben sich aufgrund heftiger Turbulenzen dramatische Szenen abgespielt.

Flieger stürzt über den Wolken

„Heute wurde ich wiedergeboren“, schreibt Estela Orts nach dem Flug. Dann bedankt sie sich bei den Piloten: „Danke, für das, was du heute getan hast. Du musst dich nicht bei uns entschuldigen, die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an, aber am Ende war es nur ein Schreck.“ Über den Wolken hatte der Pilot mit heftigen Kreuzwinden zu kämpfen und hat es nicht mehr geschafft, die Passagiere zu informieren. Dann stürzt das Flugzeug plötzlich: „Ich weiß nicht, wie lange dieser Moment dauerte, aber er fühlte sich ewig an“, schreibt die Britin. Die Passagiere gerieten an Bord in Panik.

Der Flieger musste zum Startflughafen nach Alicante zurückkehren – doch dort kann der Pilot aufgrund des heftigen Sturms nicht landen und muss mehrere Runden über der Insel drehen. Normalerweise dauert der Flug rund 40 Minuten – jedoch nicht an diesem Tag. „Um 10.30 Uhr hoben wir ab, um 12.36 Uhr landeten wir“, berichtet Estela Orts. Einen Tag später bekam sie einen erneuten Flug nach Mallorca – diesmal wohl ohne Turbulenzen.