Mallorca: Diese Knallhart-Regel am Ballermann wurde gekippt!

Mallorca sagt seit Jahren dem sogenannten „Sauftourismus“ den Kampf an. Die Regeln wurden vor allem seit der Coronakrise nochmal deutlich verschärft. Eine Knallhart-Regel wurde jetzt jedoch gekippt.

Seit der Coronakrise gab es zahlreiche Einschränkungen und Verbote auf der Balearen-Insel. Am Ballermann müssen sich die Urlauber*innen an zahlreiche Regeln halten. Bis zuletzt gab es noch einige Verbote aus der Coronazeit auf Mallorca – eine Regel wurde jetzt jedoch gekippt! Vor allem Gastronomen dürften jetzt auf der Insel aufatmen.

Auf Außenterrassen darf künftig wieder geraucht werden. Während alle anderen Beschränkungen aus der Coronazeitmittlerweile aufgehoben wurden, galt dieses Verbot bis vor kurzem noch immer. Dass die Beschränkung aufgehoben wird, war nur noch eine Frage der Zeit und war schon länger im Gespräch. Jetzt wurde das Verbot endgültig gekippt und die Gesetzesänderung wurde auch im spanischen Amtsblatt BOE veröffentlicht.

Diese strengen Benimmregeln gelten an der Playa de Palma

Dafür gelten am Ballermann andere strenge Benimmregeln. Die Behörden wollen damit die Saufeskapaden unterbinden. Demnach darf ab 21:30 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden und Megafone, Lautsprecher (Lärmbelästigung) sowie Kostüme sind untersagt. Trinkgelage auf der Straße sind verboten und Diskotheken sowie Clubs sind verpflichtet, getrennte Ein-und Ausgänge zu haben – so sollen Menschenmassen vermieden werden. Verboten ist auch „Flatrate-Saufen“ und auch Werbung für Alkohol soll es nicht mehr geben. Mit nacktem Oberkörper dürfen Urlauber*innen nicht mehr an der Strandpromenade herumlaufen und wer in einer Warteschlange beispielsweise vor einem Club negativ auffällt, darf nicht mehr hereingelassen werden. In Ballermann-Hotels ist All-Inklusive mit Alkohol verboten, auch Drogenkonsum in Lokalen sowie Sex in der Öffentlichkeit sind untersagt.