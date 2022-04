Mallorca: Der Megapark ist wieder geöffnet!

Lange mussten Party-Fans auf Mallorca warten! Doch am Donnerstag war es endlich soweit: Der Megapark hat nach zweieinhalb Jahren seine Türen wieder geöffnet! KUKKSI Mallorca war bei der Eröffnung dabei.

Seit Saisonende im Jahr 2019 hatte der Megapark geschlossen. Doch am 7. April 2022 öffnete der Party-Komplex endlich wieder – darauf dürften zahlreiche Urlauber gewartet haben. Um kurz vor 10.30 Uhr durften die ersten Gäste den Megapark betreten.

Megapark hat nach zweieinhalb Jahren wieder offen

Es bildete sich bereits kurz vor 10 Uhr eine lange Schlange am Megapark. Im Party-Komplex selber gilt eine strikte Maskenpflicht – diese darf nur am Tisch abgenommen werden, wenn man etwas trinkt. Wer keine Maske auf hat, muss draußen bleiben – auch in der Schlange musste bereits eine Maske getragen werden. Türsteher achten auf die strikte Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Um kurz nach 10.30 Uhr füllte sich der Megapark sehr schnell und die Stimmung war ausgelassen.

Mickie Krause tritt am ersten Tag auf

Nicht nur auf die Einhaltung der Maskenpflicht wird streng geachtet, sondern es gibt zur Verbesserung des Nachtlebens noch weitere Regeln – demnach gilt beispielsweise eine T-Shirt-Pflicht und bei unzivilisiertem Verhalten gewährt der Party-Komplex keinen Zutritt. Am ersten Tag treten Julian Benz, Anny, Minnie Rock und Scarlet Flair auf. Das Highlight ist Mickie Krause, welcher am Abend im Megapark auf der Bühne stehen wird. Zudem wird der Party-Komplex auch Fußball auf den Riesenleinwänden übertragen – gleich am Eröffnungstag stehen mehrere Europa League-Partien an. Die Bilder von der Megapark-Eröffnung gibt es am Freitag bei KUKKSI Mallorca.