Mallorca: Der Bierkönig öffnet wieder!

Schon lange brodelte die Gerüchteküche an der Playa de Palma auf Mallorca, dass der Bierkönig demnächst wieder aufmacht. Nun ist es offiziell: Die Location öffnet tatsächlich wieder! Gäste müssen sich jedoch an einige Hygiene-Maßnahmen halten.

Für Mallorca-Urlauber ist es wohl die beste Nachricht des Tages: Der Bierkönig öffnet wieder seine Pforten! Und das auch ziemlich schnell, denn das Party-Lokal macht bereits am 20. Mai 2021 wieder auf. „Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass wir am 20. Mai den Bierkönig nach einer langen Pause wieder öffnen können“, teilt der Bierkönig auf seiner Facebook-Seite mit. „Wir hoffen auf Eure Unterstützung bei der Einhaltung der aktuellen Maßnahmen, damit es weiterhin bergauf gehen kann und freuen uns riesig auf das Wiedersehen!“, heißt es in dem Statement weiter.

Zutritt nur mit einem QR-Code

Die ganz große Party fällt aber dennoch aus. Zwar öffnet der Bierkönig wieder, aber Gäste müssen sich an strenge Hyienbe-Maßnahmen halten. Einlass ist nur mit einem QR-Code möglich – dieser wird am Eingang gescannt. Unter www.bierkönig.com/anmeldung kann man sich registrieren. Danach erhält man den QR-Code per Mail zugeschickt – diesen kann man dann auf dem Smartphone vorzeigen oder auch ausdrucken. Wenn du diesen auf deinem Handy hast, solltest du also auch darauf achten, dass dein Akku nicht leer ist.

Diese Regeln gelten im Bierkönig

Und auch im Bierkönig selbst gelten einige Regeln. Auf Mallorca gilt eine generelle Maskenpflicht – daran müssen sich Gäste auch in der Location halten. Beim Essen und Trinken darf der Mund-Nasen-Schutz natürlich abgenommen werden – bist du jedoch fertig, musst du diesen wieder aufsetzen. Derzeit sind auf 4 Personen pro Tisch erlaubt – die Tische darfst du auch nicht wechseln und du wirst von Kellnern bedient. Zudem gilt in allen Lokalen ein Rauchverbot – wenn du eine Kippe rauchen willst, darfst du das nur vorm Lokal machen. Der Bierkönig hat außerdem mitgeteilt, dass überall Desinfektionsmittel bereitsteht. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter berichtet: So sicher ist die Corona-Lage auf Mallorca!

