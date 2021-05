Mallorca: Das sind die neuen Corona-Regeln auf der Insel!

Auf Mallorca hat am Donnerstag der Bierkönig eröffnet. Nun stehen weitere Lockerungen auf der Insel an. KUKKSI gibt einen Überblick über die neuen Regeln.

Seit einigen Monaten hat die Gastronomie auf Mallorca bereits geöffnet – jedoch mit Einschränkungen. So durften beispielsweise nur die Außenterrassen bis 17 Uhr oder wieder ab 20 Uhr öffnen. Die Innenräume mussten geschlossen bleiben – bis jetzt! Denn nun dürfen auch dieser wieder öffnen.

Diese Regeln gelten in der Gastronomie

Restaurants, Bars und Cafeterias dürfen die Innenräume bis 18 Uhr öffnen. Die Außenterrassen können bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Wer also im Innenraum länger sitzen bleiben will, muss sich ab 18 Uhr einen Platz im Außenbereich suchen – das dürfte bei den sommerlichen Temperaturen auf der Insel aber wohl die wenigsten Urlauber stören. Es gibt aber auch Einschränkungen: Lokale, welche eine Außenterrasse haben, dürfen die Innenräume nur bis 30 Prozent belegen. Ansonsten dürfen diese bis zu 50 Prozent belegt werden – insgesamt sind 150 Gäste erlaubt. An einem Tisch dürfen auch künftig nur höchstens 4 Personen sitzen. Im Außenbereich dürfen künftig bis zu 6 Personen sitzen.

Keine Testpflicht mehr für Genesene und Geimpfte

Generell waren die Regeln auf Mallorca in den vergangenen Monaten deutlich lockerer als in Deutschland. Das liegt vor allem daran, dass die Infektionszahlen auf den Balearen-Inseln sehr niedrig sind. Bereits seit März gilt Mallorca nicht mehr als Risikogebiet – bei der Ein- oder Ausreise gilt aber eine Testpflicht. Doch auch diese wird nun gelockert: Genesene oder vollständig Geimpfte müssen sich bei der Einreise nach Spanien nicht mehr testen lassen.

Ausgangssperre künftig erst ab Mitternacht

Die Ausgangssperre gilt übrigens nicht mehr ab 23 Uhr, sondern wurde um eine Stunde nach hinten gelegt und beginnt demnach erst ab 0 Uhr. Bis 6 Uhr darf keiner ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen. Bei privaten Treffen sind bis zu 6 Personen mehrerer Haushalte gestattet. An der frischen Luft dürfen sich bis zu 8 Personen aufhalten – dazu zählt auch der Strand. Schon gelesen? Krümel feiert Malle-Opening: So sieht das neue Konzept im Stadl aus!