Mallorca: Corona-Rekord! Ist die Insel bald Hochinzidenzgebiet?

Die Corona-Zahlen auf den Balearen explodieren regelrecht! Nicht nur auf dem Festland, sondern auch auf den Insel verbreitet sich die Delta-Variante immer mehr. Mallorca könnte nun sogar bald zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden.

Gerät die Corona-Situation auf Mallorca außer Kontrolle? Die Delta-Variante verbreitet sich immer mehr – auch in Spanien und den Inseln. Die Anzahl an Neuinfektionen mit Covid-19 hat in den vergangenen Wochen extrem zugenommen und erreicht derzeit immer wieder traurige Rekorde. Die Balearen meldeten kürzlich so viele Neuinfektionen wie noch nie seit der Pandemie.

Höchste Neuinfektionen seit Pandemie-Beginn

Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass innerhalb von 24 Stunden auf den Balearen insgesamt 795 Neuinfektionen gemeldet wurden – das waren so viele wie noch nie! Bisher war die höchste Anzahl an Corona-Infektionen am 19. Januar 2021 mit 776 Personen registriert worden. Die Situation in den Krankenhäusern ist aber dennoch entspannt, da sich meist jüngere Menschen infizieren und es in den meisten Fällen ein harmloser Verlauf sei. Den größten Corona-Ausbruch gab es vor einigen Wochen nach eine Abschlussfahrt mit tausenden Abiturienten vom Festland, welche an der Playa de Palma auf Mallorca feierten. Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler haben sich mit Covid dabei infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug zuletzt 265 auf den Balearen. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert gerade mal bei 8. Sollten die Infektionszahlen auf den Inseln weiter steigen, könnten diese bald zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden – dazu zählt dann auch Mallorca. Dann kommt für Touristen auch wieder die Quarantänepflicht – zumindest für die, welche nicht genesen oder geimpft sind. Durch einen negativen Corona-Test kann die Quarantäne aber nach 5 Tagen beendet werden. Schon gelesen? Mallorca auch betroffen: Ganz Spanien ist wieder Risikogebiet!