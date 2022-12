Make Love, Fake Love: Diese Männer buhlen um Yeliz Koc

Geld, Liebe oder vielleicht doch beides? Single-Lady Yeliz Koc zieht in der Kuppelshow „Make Love, Fake Love“ mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca, um ihren Mr. Right zu finden. Doch manche Männer sind in festen Händen und spielen den Single-Status nur vor – in der Hoffnung, die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen.

Die Partnerinnen haben ihnen den Freifahrtschein gegeben, alles zu tun, was nötig ist, um die 29-Jährige um den Finger zu wickeln. Doch wie ist es um die Eifersucht der Freundinnen gestellt – wissen sie, worauf sie sich für Geld eingelassen haben? Und wird Yeliz bei diesem Liebesabenteuer der besonderen Art die Lügner enttarnen? Stets an ihrer Seite: Moderatorin Janin Ullmann, die Yeliz‘ Suche nach der echten Liebe begleitet.

Yeliz Koc hat verraten, um was es bei „Make Love, Fake Love“ genau geht: „Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ganz viele tolle Männer auf mich warten und dass ich eine wunderschöne Zeit mit ihnen haben werde. Natürlich geht es in diesem Format auch um etwas – nicht nur um die Liebe, sondern auch um Geld. Es kommt darauf an, für welchen Mann ich mich entscheide: Wenn ich mich für einen Mann entscheide, der vergeben ist, dann bekommen er und seine Freundin das Geld. Entscheide ich mich aber für einen Single, dann bekommen er und ich das Geld.“

Diese Männer sind bei „Make Love, Fake Love“ dabei

Bryan

Bryan (32) aus Schifferstadt ist in den USA geboren und kam im Alter von einem Jahr gemeinsam mit seinen Eltern nach Deutschland. Der gelernte Schlosser arbeitet aktuell als Personaltrainer und Ernährungsberater. Bryan ist ein „echter Dorfjunge“ und mit seinen Jugendfreunden noch immer sehr eng verbunden. In seiner Freizeit treibt er viel Sport und zockt.

Frederik

Frederik (32) arbeitet als Barkeeper in Düsseldorf. Er weiß genau, wie man Frauen anspricht und um den Finger wickelt. Das lehrt der Dating-Coach auch anderen auf seinem Youtube-Kanal. Während seines Studiums reiste Frederik als Model durch die ganze Welt und verbrachte ein Auslandssemester in Schweden, weshalb er auch Schwedisch spricht.

Sidar

Sidar (24) arbeitet als Store-Manager in Krefeld. Der Krefelder ist aufgeschlossen, selbstbewusst und von sich überzeugt. Er spielte Jahre lang recht ambitioniert Fußball, musste dies aber aufgrund einer Knieverletzung ad acta legen. Heute trainiert er regelmäßig im Fitnessstudio. Er ist sehr modebewusst und -interessiert.

Musti

Musti (24) aus Hannover arbeitet als Hilfsausbilder bei der Bundeswehr. Seine Schwester, die in Berlin wohnt, und seinen Vater zählt Musti zu seinen engsten Bezugspersonen. Musti ist nur schwer aus der Ruhe zu bringen.

Jannik

Jannik (26) aus Schwalmstadt leitet eine Videoproduktionsfirma und hat sich in den letzten Jahren sehr auf seine Karriere fokussiert. Er ist ein lieber und sympathischer, junger Mann mit dem Herz am rechten Fleck. Er weiß genau, was er zu bieten hat und Romantik wird bei ihm großgeschrieben.

Ilias

Ilias (22) arbeitet in einem Testzentrum, hofft aber insgeheim auf eine Karriere als Sänger. Er hat einen marokkanischen Vater und eine italienische Mutter. Ilias selbst ist in Deutschland geboren und in Dortmund aufgewachsen. Aktuell wohnt er in Bremen.

Chris

Der Kölner Chris (32) arbeitet als Sozialversicherungsfachangestellter und war eigentlich immer ein absoluter Beziehungstyp. Der Sunnyboy ist sympathisch und herrlich normal: ein Normalo zum Liebhaben, wie er selbst sagt. Er ist nicht der klassische Party-Pumper, sondern eher Schwiegermuttis Liebling, der mit Manieren statt Muskeln punktet.

Ermin

Ermin (34) ist in Bosnien geboren und im Alter von zwei Jahren im Zuge des Krieges mit seinen Eltern nach Deutschland geflohen. In Deutschland ist er mit seinem Bruder und seiner Mutter nach der Trennung der Eltern insgesamt sieben Mal umgezogen. Heute lebt er in Oberhausen und arbeitet als Head of Social Media in einer Influencer-Agentur und jobbt nebenbei als Model.

Cem

Cem (27) kommt aus Berlin und arbeitet als Automobilkaufmann. Er ist ein süßer Typ mit ansteckendem Lächeln. Cem selbst bezeichnet sich als „Jäger“: Er steht auf Frauen mit dunklen Haaren und einer schönen Ausstrahlung. Er ist ein echter Charmeur und schafft es, jeder Frau mit einem lockeren Spruch ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Fabio

Fabio (29) fühlt sich mit seiner Heimat sehr verbunden. Der Staubsaugerverkäufer, dessen Vater als italienischer Gastarbeiter nach Deutschland kam, ist Frühaufsteher und ein absoluter Sympathieträger. RTL+ zeigt „Make Love, Fake Love“ ab dem 29. Dezember 2022.