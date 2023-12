Männerhass: Temptation Island VIP-Kandidat Lorik Bunjaku schießt gegen Lola Weippert!

Bei „Temptation Island VIP“ hat es Reality-TV-Star Lorik Bunjaku ordentlich krachen lassen. Mit mehreren Single-Frauen war er in der Kuppelshow auf einer Party – zum Ärgernis seiner Freundin Denise Hersing. Nun schießt der Kandidat gegen Moderatorin Lola Weippert.

Für zwei Wochen zogen mehrere Paare in die Villa – umgeben von verführerischen Singles, welche bis aufs Äußere gehen und die Loyalität der Vergebenen testen wollen. Lorik Bunjaku hat bei „Temptation Island VIP“ alles anbrennen lassen – zum Leid seiner Freundin Denise. Moderatorin Lola Weippert schlug sich auf ihre Seite, was Lorik Bunjaku überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Lorik Bunjaku übt scharfe Kritik an Lola Weippert

„Mir geht dieses parteiische Getue von Lola auf den Sack. Noch mehr nerven mich diese auswendig gelernten Floskeln, mit denen sie zeigen möchte, dass sie sich angeblich um die Mädels schert“, sagt der Kandidat in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Er ist sich sicher: „Wenn ein Mann etwas Falsches macht oder sagt, haut sie direkt mit Sprüchen um sich, um auf den sozialen Medien weiter als starke Frau präsent zu sein, die Männern die Stirn bietet. Wenn Frauen aber Fehler machen und sich Sch***e verhalten, kommt nicht wirklich kontra, weil sie bloß nichts Falsches sagen will, was gegen Frauen geht.“

Das sagt die Moderatorin selbst dazu

Statt der jungen Moderatorin würde er sich für die Realityshow jemanden wünschen, welcher mehr Erfahrung habe. Und was sagt die Moderatorin selbst dazu? „Wir leben in einem freien Land, jeder kann seine Meinung äußern. Mich stört es nicht, dass er so denkt, auch wenn ich es nicht wirklich verstehen kann, aber das steht auf ‘nem anderen Blatt“, meint Lola Weippert in der Bild. Dennoch gibt es ein Happy End: Obwohl es bei „Temptation Island VIP“ nicht immer rund lief, sind Lorik Bunjaku und Denise Hersing heute noch immer ein Paar – und das, obwohl die Dreharbeiten rund ein Jahr schon zurückliegen.