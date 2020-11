Mädels, aufgepasst: Diese Schuhe können Jungs nicht leiden!

Wenn du sehr auf dein Äußeres achtest, dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Es gibt nämlich eine Liste von Schuhen, die Jungs absolut hässlich finden. Wenn du also bei deinem Schwarm punkten möchtest, dann wäre es sicher mal angebracht, das Schuhregal auszumisten.

Nicht jeder Trend muss unbedingt gut aussehen. Oft wurden Sachen nur gehyped, weil es eine bekannte Persönlichkeit getragen hat. Deshalb ist es gut, nicht jeden Trend mitzunehmen und eher darauf zu achten, was dir steht.

Diese Schuhe finden Jungs hässlich

Crocs

Die Gummischuhe werden schon seit 2002 hergestellt und sind in den letzten Jahren in einen richtigen Hype geraten. Eigentlich kennt man sie nur als Gartenschuhe von Oma und Opa. Doch mittlerweile sind sie zu den beliebtesten Hausschuhen mutiert. Das liegt vor allem an Instagram. Auf der Social Media Plattform gehören sie bei vielen Usern zum Schlabberlook zu Hause. Ein Hingucker ist da echt was anderes.

Birkenstock

Auch diese Schuhmarke gehört zu einem echten Phänomen. Das Durchschnittsalter von Birkenstockbesitzern ist in den letzten Jahren extrem gesunken. Warum sie wirklich so in den Trend geraten sind, weiß vermutlich niemand. Nicht nur, dass es Sandalen sind. Sie bestehen vor allem aus Kork. Wenn du dich mit deinem Schwarm triffst, solltest du sie auf keinen Fall tragen.

Moon Boots

Zwar haben sie den Vorteil, schön warm zu sein, doch Jungs halten einfach gar nichts von diesem Modetrend. Das liegt vor allem an dem klobigen Design. Es sind halt einfach Mondstiefel – und sollten auf der Erde nichts zu suchen haben. Zumindest wenn es nach der Meinung vieler Jungs geht.

Badesandalen

Im Sommer kann man dagegen ja gar nichts sagen – oder auch wenn man baden geht. Aber wer sie wirklich in der Öffentlichkeit mit Socken darunter trägt, obwohl es nicht mal warm ist, hat vermutlich nicht so große Erfolgsaussichten bei den meisten Jungs. Schon gelesen? Das sind die Make-up-Trends für den Herbst