Madonna: Sängerin schockt ihre TikTok-Fans!

Ob das wirklich hätte sein müssen? Das haben sich vermutlich sehr viele Fans gedacht, als sie auf den neuen TikTok-Clip von Sängerin Madonna reagiert haben. Der löste nämlich alles andere als Begeisterung aus. Die Ikone sah nämlich alles andere als gesund aus. Das komplette Gesicht angeschwollen, die Augen rot und auch sonst macht sie die 63-Jährige keinen guten Eindruck.

Die besten Zeiten von Madonna sind scheinbar vorbei. Mit einem neuen Clip lässt Madonna hinter ihre Kulissen blicken – auch wenn das vielleicht gar nicht ihr Ziel oder der Sinn ihres neuen Videos auf der Social Media-Plattform TikTok war. Viele Fans machen sich seitdem ernsthafte Sorgen um die Sängerin. Wirklich gut scheint es ihr nicht zu gehen.

Madonna ist kaum wiederzuerkennen

Rund 1,7 Millionen Follower hat Madonna allein auf TikTok. Regelmäßig postet die dort Clips – meistens ist sie dabei selbst zu sehen. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Doch die neusten Clips schockten viele Fans. Es hagelte sogar richtig viele negative Kommentare. Grund dafür ist, dass sie Clips postete, in denen die Ikone einfach nur komplett fertig aussieht und auch sonst keinen gesunden Eindruck macht. Nachdem schon das erste kurze Video nicht ankam und es zu einem Shitstorm kam, veröffentlichte sie einfach prompt den nächsten kurzen Clip. Viele Fans machen sich deshalb ernste Sorgen um sie. Nicht nur, dass ihr Gesicht vollkommen aufgedunsen war. Auch ihre Augen sind komplett rot.

Tattoo für verstorbene Mutter

Allerdings gibt es auch gute Neuigkeiten, die weniger bizarr sind. So ließ sich die 63-Jährige ihr Handgelenk mit einem Tattoo verzieren. Es soll an ihre verstorbene Mutter Madonna Louise Fortin erinnern. „Ich bin dran, für meine Mutter zu bluten“, kommentierte sie einen Clip auf Instagram. Darin zu sehen ist, wie sich die weltberühmte Ikone das Tattoo stechen ließ. Darüber hat sie noch ein großes „X“, welches für das Album „Madonna X“ steht, tätowieren lassen. Schon gelesen? Cole Sprouse: So litt er als Teenager unter seinem Erfolg.