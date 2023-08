Madleen Matthias: SIE ist die neue Princess Charming!

Vorhang auf für die dritte Runde der lesbischen Datingshow „Princess Charming“ auf RTL+: ab dem 1.9.2023 können wöchentlich 9 neue Folgen plus eine Wiedersehens-Show der für den Grimme-Preis nominierten und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten sowie von Seapoint produzierten Sendung gestreamt werden.

2023 geht Princess Madleen, die aus Weyhe (bei Bremen) stammt und in den Niederlanden wohnt und studiert, in Thailand auf Liebessuche. „Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt“, erklärt die 23-Jährige, die nach ihrem Studium mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten möchte.

In dieser Staffel erwartet die Singles eine besondere Überraschung: Bereits bei der Ankunft am Flughafen Koh Samui wirft Princess Madleen, getarnt als Mitglied des Produktionsteams, einen ersten Blick auf die 17 Start-Kandidatinnen, bevor das Liebesabenteuer auf der wunderschönen thailändischen Insel so richtig losgeht.

Das ist neu in der Staffel

Ebenfalls neu: Im Verlauf der Staffel ziehen drei spannende Nachrückerinnen in die Villa ein, die das Teilnehmerinnen-Feld noch einmal gehörig durcheinanderwirbeln. Es sind unter anderem eine ehemalige Bachelor-Lady, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, und eine Teilnehmerin der ersten ‚Princess Charming‘-Staffel feiert ihr Comeback. Alle diesjährigen Singles werden am 21.8. bekanntgegeben.

Marlene Matthias ist seit drei Jahren Single

Die neue Princess Madleen ist seit Dezember 2021 Single. Bislang hatte sie zwei Beziehungen – eine mit einem Mann, eine mit einer Frau: „In der Vergangenheit wollten sich meine Partner:innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten“, sagt Madleen. „Ich war dann auch schon mal die ‚Schwester einer Freundin‘, wenn jemand fragte.“ Das will sie nie mehr mit sich machen lassen und so sucht sie jetzt bei ‚Princess Charming‘ eine neue, wahre Liebe: „Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die ‚Norm‘ ist, eher langweilig. Also warum nicht?“ Die neuen Folgen von „Princess Charming“ sind ab dem 01. September 2023 bei RTL+ verfügbar.