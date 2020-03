Lydia Kelovitz: Outfit-Hammer! Was kommt in der nächsten DSDS-Show?

Lydia Kelovitz kann bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht nur mit ihrem Gesang, sondern vor allem auch mit ihrern Outfits punkten. In der nächsten Live-Show will die Kandidatin eine ganz andere Seite von sich zeigen.

Mit ihren Outfits flasht Lydia Kelovitz bei DSDS wirklich alle. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Juroren sind immer wieder total begeistert. Ihre Looks sind kreativ und außergewöhnlich – damit war sie in den Live-Shows immer der absolute Hingucker.

Doch wie kam Lydia eigentlich auf das Outfit in der vergangenen Live-Show? „Pietro meint, ich bin ein bunter Vogel. Deshalb wollte ich kein schwarzes Outfit, sondern was Glänzendes mit lila. Da ich eine Wrestlerin bin, wollte ich auch mal meine wilde Seite zeigen“, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das plant Lydia in der nächsten Live-Show von DSDS

Das Motto in der nächsten Live-Show heißt „Laut und Leise“ – deshalb will sie sich nun von einer ganz anderen Seite präsentieren. „Ich versuche immer, mich selber zu toppen. Das ist mir bisher auch gelungen. Das Motto ist ja ‚Laut und Leise‘ – das möchte ich in meinen Kostümen auch ausdrücken und nicht nur eine Seite zeigen. Jeder kennt die wilde Lydia, die sich sehr crazy kleidet – mit meinem Kostüm will ich auch ausdrücken, dass ich auch eine sensible und zerbrechliche Seite habe“, sagt uns Lydia Kelovitz. Was da wohl in der nächsten Sendung kommen mag? RTL und TVNOW zeigen die Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.