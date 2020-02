Lutz Schweigel: So kam er zu Berlin – Tag & Nacht!

Lutz Schweigel ist DAS Urgestein bei „Berlin – Tag & Nacht“ und aus der erfolgreichen RTLZWEI-Daily nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Rolle als Papa Joe hat sich der Darsteller in die Herzen der Zuschauer gespielt – aber wie ist er eigentlich zu der Soap gekommen?

Normalerweise kommt man über ein Casting in ein TV-Format – bei Lutz Schweigel war das anders. Denn da er vor BTN schon in einigen anderen Formaten zu sehen war, hatte er bei der Produktionsfirma filmpool bereits eine Kartei.

So kam Lutz zu Berlin – Tag & Nacht

„Vieles lief natürlich über ein Casting. Doch die meisten von uns waren bereits in der Kartei von filmpool, da einige schon in anderen Formaten mitgewirkt haben – bei mir war es unter anderem in ‚X-Diaries‘. Dort habe ich den Papa Joe gespielt, der Motorräder repariert hat und eine Tochter hatte, welche zu Besuch kam. Aufgrund eines anderen Formates wurde ich ausgewählt und musste deshalb nicht zum Casting“, erzählt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Lutz Schweigel spielt seit der ersten Folge mit

Nachdem er in Sendungen wie „X-Diaries“ mitgewirkt hat, wurde Lutz Schweigel gefragt, ob er in einer täglichen Serie mitspielen will. „Erst spielte ich in einem Tape mit, dann in einem Pilot – irgendwann wurde ich gefragt, ob ich in einer Serie mitspielen will. Zunächst fehlten mir die Worte, da ich selbst ein Quereinsteiger war und aus dem normalen Leben komme. Ich habe dann meine Selbstständigkeit in meinem Heimatort gelassen und habe das probiert. Zunächst war die Serie ja nur für ein halbes Jahr gedacht und wollte danach wieder in meine Selbstständigkeit zurück. Doch aufgrund des Erfolges wurde diese immer wieder verlängert. Das Ende vom Lied ist: Mittlerweile sind 9 Jahre rum“, sagt er uns weiter.

BTN läuft mittlerweile schon 9 Jahre

Hintergrund: Eigentlich waren von „Berlin – Tag & Nacht“ nur 120 Folgen geplant – nach einem halben Jahr wäre die Serie damit eigentlich zu Ende gewesen. Doch BTN wurde für RTLZWEI zum absoluten Erfolgshit – mittlerweile läuft die Soap bereits stolze 9 Jahre und hat eine riesige Fanbase. Ein Ende ist daher noch lange nicht in Sicht. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.