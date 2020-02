Lutz Schweigel: So hat sich BTN-Joe verändert!

Kaum zu glauben: Schon seit Beginn an spielt Lutz Schweigel bei „Berlin – Tag & Nacht“ mit – das sind stolze 9 Jahre! Doch wie hat sich der Darsteller in der Zeit verändert? KUKKSI macht den Vorher/Nachher-Vergleich!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Lutz Schweigel nicht mehr wegzudenken. Seit der ersten Folge ist der Darsteller in seiner Rolle als Joe in der erfolgreichen RTLZWEI-Serie zu sehen. Bart, Glatze und Tattoos – das sind die Markenzeichen des Soap-Stars. Und das ist bis heute auch noch so geblieben!

Seine Markenzeichen sind die Glatze und Bart

Klar, natürlich ist auch Lutz Schweigel im Laufe der Jahre älter geworden und auch der Bart ist etwas dichter und grauer geworden – seinen Markenzeichen ist der Darsteller aber bis heute treu geblieben. Und dafür lieben ihn auch die Fans!

Lutz Schweigel: In 10 Jahren noch bei BTN?

Lutz Schweigel meint: Man soll auch sehen, dass man älter wird – schließlich gehört das zum Leben einfach dazu. Deshalb will er seinen Alterungsprozess auch gerne bei „Berlin – Tag & Nacht“ zeigen und noch in zehn Jahren in der Serie mitspielen. „Wenn die Serie noch läuft, bin ich noch bei ‚Berlin –Berlin – Tag & Nachtöchte ich ein gutaussehender, gesetzter Herr sein, wo man auch in unserer Serie nach außen präsentiert, dass man altern darf“, sagt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So steht der Darsteller zum Alter

„In 10 Jahren soll man das sagen ‚Schau mal, da ist 20 Jahre jemand gealtert da drin‘ – so ist schließlich das Leben“, erzählt uns der Joe-Darsteller weiter. Und wir sind uns sicher: In 10 Jahren wird BTN noch laufen – und dann ganz sicher auch noch mit Lutz Schweigel. Wir sind gespannt, ob er dann noch immer seinen Bart trägt… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.