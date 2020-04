Lutz Schweigel: Das war sein schönster Set-Moment bei BTN!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Lutz Schweigel nicht mehr wegzudenken. Der zählt zu den Urgesteinen der Soap und ist seit der ersten Folge dabei. Bei KUKKSI hat der Darsteller nun verraten, was sein schönster Set-Moment war.

Bereits seit neun Jahren steht Lutz Schweigel für „Berlin – Tag & Nacht“ vor der Kamera. Er spielt den sympathischen Papa Joe und hat immer ein offenes Ohr für seine WG-Bewohner. In der Soap hat er viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch einen Dreh wird er wohl nie vergessen – und zwar die Hochzeit mit Peggy (Katrin Hamann).

Das war sein schönster Moment

„Es gab viele schöne Set-Momente, aber einer der Highlights war für mich die erste Hochzeit zwischen Peggy und Joe. Es war eine schöne Kulisse am See mit den anderen Darstellern – es war sehr emotional und familiär. Es war wie eine Stimmung im Ferienlager am Set“, erzählt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So wird er von den Fans angesprochen

Mittlerweile ist Lutz Schweigel eine feste TV-Größe – und natürlich wird er auch auf der Straße erkannt. Aber wie wird er eigentlich von den Fans angesprochen? „Meistens werde ich von den Fans mit ‚Joe‘ angesprochen. Es gibt mittlerweile aber auch einige, welche mich mit Lutz ansprechen. Bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen mit Fans auf der Straße gemacht und freue mich, wenn mich Leute erkennen und mich ansprechen“, so der Darsteller.

Hat er schon mal über einen Ausstieg nachgedacht?

Ein Ausstieg bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommt für ihn noch lange nicht in Betracht. „Man hat da schon mal drüber nachgedacht, wenn man andere Projekte denkt. Doch ‚Berlin – Tag & Nacht‘ ist mein Baby und deshalb bleibe ich dabei“, stellt Lutz Schweigel klar. Der Darsteller wird uns also noch lange in der Daily erhalten bleiben. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Lutz Schweigel: So versteht er sich wirklich mit Katrin Hamann!

HINWEIS DER REDAKTION | Das persönliche Interview mit Lutz Schweigel fand vor dem Corona-Ausbruch statt.