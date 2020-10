Lutz Schweigel: BTN-Star trauert um seinen Hund!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Lutz Schweigel in seiner Rolle als Joe nicht mehr wegzudenken und gehört zu den Urgesteinen der erfolgreichen RTLZWEI-Daily. Doch nun muss der Serien-Star einen schweren Verlust verkraften.

Der Soap-Beauty liefert seiner Community immer wieder regelmäßige Einblicke in den Alltag – vor allem bei Instagram gibt es immer wieder neue Updates. Dort berichtet Lutz Schweigel von schönen, aber auch negativen Ereignissen. Nun musste er seinen Followern eine traurige Nachricht überbringen: Sein Hund ist in der vergangenen Nacht verstorben.

Emotionales Statement bei Instagram

“Nach 3 1/2 Jahren voller Liebe, Leben und Hundekraft hat mein Kleiner es in dieser Nacht nicht mehr geschafft. Er hatte so ein wundervolles Wesen, keine Gedanken an Ruhm, Gier und dem ganzen Bösen. Er war in dieser, wenn auch kurzen Zeit, immer für mich da und hörte mir zu, egal zu welcher Zeit! Ich hoffe, mein Freund, du wirst da oben Nick und Major begegnen und ihr werdet gemeinsam an fetten Knochen rumkneten. Du musstest dir oft meine komischen Gedichte anhören. Also, mein Freund gute Reise! Hab dich lieb”, schrieb Lutz Schweigel in einem emotionalen Statement zu einem Schnappschuss mit der Fellnase.

Fans und Kollegen spenden ihm Trost

Brutus habe ihn in den vergangenen Jahren begleitet und stand ihm immer zur Seite – Lutz Schweigel und der Vierbeiner haben viel Zeit miteinander verbracht. Die Fans, aber auch zahlreiche Kollegen stehen ihm in der schwierigen Zeit bei, welche ihm Trost spenden – darunter Liza Waschke, Patrick Fabian und Denise Duck. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.